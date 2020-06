Kdo se je okoristil s 100-odstotnimi provizijami? 'Sledi vodijo do vrha vlade'

Ivan Gale je bil dva meseca odsoten s svojega delovnega mesta na Zavodu RS za blagovne rezerve, jutri pa se predvidoma vrača. Glede svoje vrnitve na delovno mesto je negotov in meni, da vrnitev ne bo enostavna. "Nekateri sodelavci so me delno razočarali, čeprav mislim, da je neko skupinsko mnenje še vedno pozitivno," je pred vrnitvijo povedal Gale.

Dotaknil se je tudi vloge Počivalškovega zaupnika Mitje Terčeta in njegovega zanikanja povezav z Acronom. "Čudno da omenja poslovno sodelovanje z Acronom, hkrati pa da ne pozna nobenih uslužbencev. Bil je, po domače povedano, cappo di banda, ni se mu niti smelo veliko ugovarjati." Terče in Počivalšek naj bi bila tudi stalno v kontaktih, imela naj bi tudi redne telefonske stike, ki nikoli niso potekali v prisotnosti ostalih uslužbencev na Zavodu.

Gale vztraja pri odgovornosti Počivalška. "Pri meni ni dvoma. Pričakoval sem, da bo prišlo vsaj do zamenjave ali odstopa. Ampak so mu očitno v SDS, pa tudi premier, stopili v bran. Mislim, da gredo zadeve še kam drugam, dlje od ministra Počivalška." Na vprašanje, ali ima s tem v mislih preimera Janez Janšo , je odgovoril "seveda".

Po njegovih besedah je trenutno za približno 90 milijonov evrov aktualnih pogodb, od tega je bila realizirana približno polovica. Veseli ga, da se pogodbe krčijo in cene nižajo ter da je država s tem posledično prihranila par deset milijonov evrov."Mislim, da če do razkritij ne bi prišlo, bi Zavod še naprej drago nabavljal zaščitna sredstva," je prepričan.

Kdo se je okoristil z visokimi provizijami?

Ivan Gale je bil sprva prepričan, da gre za zgodbo SMC in Nsi. "Šlo je za strašen boj, kdo bo imel pregled nad ponudbami." Namignil je tudi, da stvari brez preimera Janeza Janše ne bi stekle tako kot so. Ob tem je omenil tudi Rajka Janšo in njegovo naglo vrnitev v domovino 18. marca. "Vse skupaj je lep primer sistemske korupcije. Najprej zbereš organ brez vsakega znanja, jim ne daš informacij, nato posreduješ prenapihnjene podatke, potem pa se po nekaj tednih izkaže, da so bile maske preplačane." Vsi večji posli, tako Gale, so bili namreč vezani prav na dobavo mask.

Ne gre za majhne denarje, pravi. "Osebno ocenjujem, da gre za 100-odstotne marže. Torej, polovica zneska, porabljenega za nakup opreme, je zaslužek dobaviteljev." Ob tem še razkriva, da so na Zavod dobili nekatere račune, ki sicer zavodu niso bili namenjeni. Tako je denimo, skupaj z davkom, 589.000 evrov težek posel s podjetjem Dobnik Trade, sodeč po računu, ki je bil »pomotoma poslan s strani direktorice«, v resnici tehtal dobrih 130.000 evrov, izpostavlja Gale.

Ali z razkritji v resnici ščiti sebe?

"Vse zgodbe so se peljale na način, da Zavod na koncu prevzame vso odgovornost za nepravilnosti. O tem je, v zadnjem tednu, ko sem še bil na zavodu, Počivalšek jasno govoril. Vemo, da je takoj po razrešitvi napadel direktorja Antona Zakrajška. Temu sem že takoj povedal, naj ne podaja odstopne izjave, ker da ga bodo oblatili takoj, ko bo možno. Vejetno je bil Zakrajšek naiven ali pa so mu kaj obljubili. Ko so Zakrajška potunkali, sem se izpostavil jaz in pristal na tapeti," komentira poskuse diskreditacije.