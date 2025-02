Kdo se po ljubljanskih ulicah vozi s petko v barvah Lakersov?

'Lukomanija' je po presenetljivem prestopu slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića v ekipo Los Angeles Lakers dosegla tudi Slovenijo. V uredništvu smo prejeli fotografijo vpadljivega vozila, ki se v teh dneh vozi po ljubljanskih ulicah in njeni okolici.

Gre za novo električno vozilo, s katerim je francoski avtomobilski velikan Renault obudil nekdanjo ikonično petko. To so v preteklosti izdelovali tudi v novomeškem Revozu. Novi Renault 5 so Francozi predstavili lani februarja, odslej pa ga je mogoče opaziti tudi v Sloveniji.