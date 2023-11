Malovrh je bil imenovan v času Janševe vlade in čeprav je uspešno izpeljal kampanjo za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu je naša diplomacija v New York kot posebnega odposlanca poslala Samuela Žbogarja. Veleposlanik Malovrh je na stranskem tiru, a se vseeno nadaljuje kampanja obtožb in dvomov v njegovo delo. Pojavljajo se celo pozivi, naj ga ministrica pokliče na zagovor. Ali bo to storila in kaj se dogaja v slovenski diplomaciji?

