Kdo si tradicionalno praznovanje na Rožniku sploh lahko privošči?

Če za prvomajski izlet na rožnik velja, da se ga je treba udeležiti vsako leto, pa je morda naposled marsikomu žal, da si malice in pijače ni prinesel kar s seboj. Cene na tradicionalni prireditvi so namreč niso ravno sindikalne. Za porcijo osmih čevapčičev ali pleskavico bi morali namreč obiskovalci odšteti devet evrov, za veliko pivo pa še dodatnega 3,5 evra.

To so sicer cene, ki so čisto primerljive cenam po ljubljanskih lokalih, pravijo tisti, ki se prireditve udeležijo. Od lanskega leta se namreč, kot pravijo obiskovalci, cene niso kaj dosti spremenile. In tudi s prodajo so kar zadovoljni. Čeprav se zdi, da je v zadnjih letih ljudi na tem dogodku manj, kot jih je bilo desetletja nazaj.