Kdo si v večjih mestih sploh še lahko privošči najem stanovanja?

Zaradi pomanjkanja najemniških stanovanj – po ocenah infrastrukturnega ministrstva manjka okoli 4000 stanovanj – in velikega povpraševanja je najti stanovanje v prestolnici skorajda misija nemogoče. Morda še bolj misija "globok žep". Najemnine so poskočile za 10 odstotkov. V ponudbi denimo lahko najdemo 34 kvadratov veliko stanovanje za 550 evrov, 90 kvadratov pa za 1350 evrov na mesec.

V našem drugem največjem mestu Mariboru so prav tako opazili dvig najemnin, a se je ta zdaj umiril pravi štajerski nepremičninar Boris Potočnik. "Trenutno imamo težavo dobiti najemodajalce, teh je premalo, najemnikov pa dovolj," je pojasnil.

Podobna zgodba je na Obali. Stanovanj za oddajo je premalo, cene najemnin so se dvignile. Za dvosobno stanovanje je treba odšteti nekje med 500 in 600 evri. Cene so se v primerjavi z zadnjim letom dvignile za 10 odstotkov.

Na ravni države naj bi primanjkovalo okoli 9000 najemniških stanovanj.