Kdo si želi ugrabiti DeSUS?

Srečko Felix Krope je širši javnosti znan kot nekdanji poveljnik specialne policijske enote, ki je bil pred leti obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja. Čeprav je bil pravnomočno obsojen na pogojno kazen šestih mesecev zapora, ostaja pomislek glede teže njegovega dejanja. Šotor v lasti policije je posodil za zasebno zabavo svojega prijatelja. Okej. To verjetno ne bi bilo nič posebnega, če bi se Krope po takem dogodku umaknil iz javnega življenja. Ampak se ni. Njegove ambicije so tudi po odhodu v pokoj vezane na številne funkcije v Lovski zvezi Slovenije (LZS), na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, od konca aprila 2020 pa je tudi član sveta UKC Maribor, kamor je bil imenovan kot kader iz kvote stranke DeSUS. Stranko je takrat vodila Aleksandra Pivec . Kot Krope ni razumela, da ni pomembna teža nekega koruptivnega dejanja (šnita pršuta ali posoja policijskega šotora), ampak narava tovrstnih dejanj. Gre za vzorec delovanja, za katerega v politiki preprosto ni prostora.

Po porazu na januarskem kongresu stranke je Karl Erjavecodstopil kot minister za obrambo in se umaknil iz politike. Takšno stopnjo politične higiene je pred leti pokazal le še pokojni dr. Andrej Bajuk, ko je po izpadu Nove Slovenije iz parlamenta, leta 2008, odstopil kot predsednik stranke in se umaknil iz politike. Takšni primeri so redki, saj večina ljudi politiko razume kot igro, v kateri je zmaga zagotovljena in poraz nikoli dokončen. Janez Janšaje najboljši primer. Politične ambicije so pogosto vezane na osebne interese in ne toliko na ideologijo ali vero v družbene spremembe. Tega seveda ne moremo trditi za vse, ki se odločijo za vstop v politiko. Je pa zadeva milo rečeno nenavadna, če nekdo jeseni leta 2018 vstopi v neko stranko, iz katere poleti leta 2020 izstopi, potem pa septembra istega leta ponovno vstopi v stranko, da bi novembra kandidiral za njenega predsednika. Točno to je naredil Srečko Felix Krope.

Poleg osebnih ambicij kandidata za predsednika stranke je treba pomisliti, komu bi najbolj koristil DeSUS s Kropetom na čelu. Odgovor je Janez Janša. Kot predsednik največje koalicijske stranke si želi šibke koalicijske partnerje, s katerimi lahko lažje manipulira. Vse tri koalicijske partnerice (NSi, SMC in DeSUS) so od samega začetka delovanja Janševe vlade potisnjene na margine koalicijskega odločanja. Aleksandra Pivec je šla celo tako daleč, da je v pičlih šestih mesecih izgubila podporo svoje poslanske skupine, vodilnih organov stranke in večine regionalnih odborov. Na koncu se je prepustila na milost in nemilost Janezu Janši, zahvaljujoč kateremu je, ne da bi se tega zavedala, postala nepomemben člen v slovenskem političnem prostoru. Ostaja vprašanje, kaj je Aleksandro Pivec navedlo na samodestruktivno dejanje?