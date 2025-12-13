Svetli način
Kdo skrbi za čisto praznično Ljubljano?

Ljubljana , 13. 12. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 30 minutami

Danica Jovanović
Ljubljana velja za eno najčistejših evropskih mest - a kdo je za njeno podobo zaslužen? So to domačini, ki pridno uporabljajo koše za smeti ali vestni delavci, ki ves dan čistijo mestne ulice in zelenice? Preverili smo, če Ljubljana čisto podobo ohranja tudi v prazničnem decembru, ko se v prestolnico zgrinjajo množice domačinov in turistov.

proofreader
13. 12. 2025 21.59
+1
Naj počistijo še na magistratu.
TEHNOVED
13. 12. 2025 21.53
+0
najčistejše mesto HAHAHA
Davorin Trstenjak
13. 12. 2025 21.43
+2
Domačine lahko v LJ na prste prešteješ.
