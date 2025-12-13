Kdo skrbi za čisto praznično Ljubljano?

Ljubljana velja za eno najčistejših evropskih mest - a kdo je za njeno podobo zaslužen? So to domačini, ki pridno uporabljajo koše za smeti ali vestni delavci, ki ves dan čistijo mestne ulice in zelenice? Preverili smo, če Ljubljana čisto podobo ohranja tudi v prazničnem decembru, ko se v prestolnico zgrinjajo množice domačinov in turistov.