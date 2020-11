Kdo skrbi za starostnike, ki ostanejo sami, in preveri, ali so sploh še živi?

67-letni sin v Savskem naselju več let ni prijavil smrti svoje mame. Šele policija, ki je nasilno vdrla v stanovanje, je ugotovila, da je gospa, ki bi morala imeti 97 let, mrtva. Posredovanje policije je bila posledica klica sorodnikov, ki so povedali, da gospe že več let niso videli. Lahko so družine skregane in komunikacija med družinskimi člani ne deluje. Ampak kaj pa kdo drug? Kdo skrbi za starostnike, ko ostanejo sami? Kdo preveri, ali so dobro, če kaj potrebujejo, ali so sploh še živi?

Kako je možno, da se od leta 2011 nihče ni vprašal, kje je 97-letnica, ki so jo policisti v petek zvečer v njenem stanovanju našli mrtvo? Zakaj sosedje niso posumili, da nekaj ni v redu? Ob vsem tem se marsikdo sprašuje, zakaj so izginotje pokojne svojci prijavili šele po devetih letih in kje je bil Center za socialno delo (CSD), ki bi moral preverjati, ali 67-letni sin kot skrbnik resnično skrbi za svojo mamo. Po naših informacijah sin sploh ni bil skrbnik pokojne, prav tako 97-letnice CSD nikoli ni obravnaval, saj nikoli ni zaprosila za kakršno koli socialno pomoč. V nasprotnem primeru bi bil CSD za dogodek najverjetneje soodgovoren. Potem ko sodišče osebi določi skrbnika, mora namreč CSD redno preverjati, kaj se v resnici dogaja za štirimi stenami. icon-expand Da je 97-letnica umrla, niso posumili niti sosedje. FOTO: Kanal A "Ko se osebo postavi pod skrbništvo, se najprej opravi popis premoženja. In potem to preko skrbniških poročil vsako leto spremljamo," je povedala Simona Rihter s CSD. Enkrat letno morajo varovanca tudi obiskati. A društvo Spominčica opozarja, da je težava, da se socialni delavci prevečkrat utapljajo v birokraciji, v papirjih. "Vedno naletimo na isti problem. Da je kadrovska podhranjenost in da je vedno več birokratskega dela. In na koncu potem ni stika z ljudmi,"je dejala predsednica Združenja Štefanija Lukič Zlobec. A kot rečeno, CSD v konkretnem primeru ni imel nobene pristojnosti. PREBERI ŠE Več let skrival materino truplo in dvigoval njeno pokojnino Da je 97-letnica že več let mrtva, ni posumil niti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Njen sin je namreč tudi po njeni smrti nemoteno še naprej dvigoval njeno pokojnino. Kot odgovarjajo z Zavoda, dnevno preverjajo, ali so prejemniki pokojnin še živi, vendar do teh podatkov pridejo, šele ko matičar v sistem zabeleži podatek o smrti. icon-expand Štefanija Lukič Zlobec: 'Ni dovolj poskrbeti samo za finančne in ostale zadeve, ampak je treba it tudi domov.' FOTO: Kanal A V tem primeru matičar tega seveda ni naredil, saj je sin smrt matere skrival. A kot poudarja Lukič Zlobčeva, država bi morala poskrbeti, da tudi tiste, ki živijo sami in nimajo nikogar, nekdo vpraša: Kako si? "Ni dovolj poskrbeti samo za finančne in ostale zadeve, ampak je treba it tudi domov, ker šele takrat vidiš, kako s človekom je, ali je še sposoben urejati stanovanje, skrbeti za higieno, hrano, sam zase …," je dejala predsednica Združenja. icon-expand