Kdo so bili možje in dekle v rumenih jopičih?

Le dve uri pre pričektom državne proslave ob dnevu državnosti, so se na Prešernovem trgu zbrali organizatorji antiproslave in njeni nasprotniki, ki so na prizorišče uspeli priti nekaj minut prej in »zasesti« Prešernov spomenik. V središču mesta je bila okrepljena policijska prisotnost, za zagotavljanje varnosti pa so zaprli tudi okoliške ulice.

Ob spomeniku se je zbrana zbrana skupina v rumenih jopičih postavila s transparenti, ki so nosili napise "Anarhisti so levi fašisti" , "Antifa = teror" , "Za koga? Za Slovenijo" ter "Rumeni jopiči proti anarhiji" . Skupina je poskušala motiti program antiproslave, ob tem pa si je prislužila žvižge nekaterih udeležencev. Udeleženci alternativne proslave so nato skupini, ki so jo označili za provokatorje, obrnili hrbet, program pa izvedli s stopnic pred frančiškansko cerkvijo.

"Ker so se na trgu zbrali pripadniki različnih skupin, med njimi pa je bilo tudi več zamaskiranih, so policisti fizično zagotavljali ločevanje med obema skupinama, saj smo pred tem zaznali informacije, da bi lahko med skupinama prišlo do fizičnega obračunavanja," so sporočili s PU Ljubljana. Po koncu programa antiproslave pred frančiškansko cerkvijo so policisti nadaljevali s postopki preprečevanja fizičnega stika med skupinama. Prišlo je tudi do izzivanja z obeh strani, policisti pa so nato osebe v rumenih jopičih pospremili s Prešernovega trga.

Takoj ko so se pojavili v središču Ljubljane pa so se pojavila vprašanja o tem, kdo so bili zamaskirani ljudje v rumenih jopičih? Gre za spontano združenje zaskrbljenih domobljubov, aktivacijo skrajno-desne politične organizacije ali podaljšek katere od političnih strank?

Oznake, salutiranje z iztegnjeno desnico

Pozornost je pritegnilo več podrobnosti. Najprej, vsaj eden izmed udeležencev je po rumenim jopičem nosil pulover nemške znamke Thor Steinar, podjetja Thor Steinar Mediatex GmbH s sedežem v Dubaju. V Nemčiji vedo povedati, da je znamka tesno povezana z nemškimi neonacisti. Nošenje oblek omenjene znamke je izrecno prepovedano v nemškem zveznem paralamentu, v več deželah in na nekaterih nogometnih stadionih.