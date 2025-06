Kdo so fantje, ki bodo branili slovenske barve na EP?

Prve gole so zabijali na betonu za blokom, danes pa se uresničujejo njihove sanje o evropskih stadionih. Kdo so fantje, ki bodo junija branili slovenske barve na evropskem nogometnem prvenstvu do 21 let na Slovaškem? Kot igralce jih bolj ali manj poznamo. Zdaj jih bomo spoznali malo bolj osebno. Kdo so njihovi vzorniki, česa jih je strah, na katero pesem se ogrejejo pred tekmo?