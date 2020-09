Kdo so junaki tretjega nadstropja?

September je mesec, ko se še posebej spomnimo na otroke, obolele za rakom, in si zanje pripnemo zlate pentljice. V Sloveniji za rakom zboli približno 50 otrok na leto, število vsako leto narašča, umrljivost pa k sreči upada. Starši, ki jih je združila težka bolezen, želijo svojim otrokom čim bolj pomagati, jim vlivati moči in jih spodbujati v njihovem prikrajšanem otroštvu. Tistim, ki se zdravijo ali so se zdravili v tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani, zato pravijo junaki tretjega nadstropja.