Kdo so kandidati za nove ministrske položaje?

Podpredsednica vlade in zunanja ministrica naj bi postala predsednica stranke SD, Tanja Fajon , ki je stara 50 let. Diplomirala je iz novinarstva, podiplomski študij mednarodne politike pa je nadaljevala na pariški univerzi. Na začetku svoje kariere je delala kot novinarka, med drugim je bila dopisnica iz Bruslja za nacionalno televizijo. Politično kariero je začela leta 2009, ko je bila na listi SD izvoljena v Evropski parlament. Bila je tudi podpredsednica stranke, po odstopu Dejana Židana leta 2020 pa je prevzela funkcijo predsednice. S tem, ko je bila na letošnjih državnozborskih volitvah izvoljena v parlament, ji je prenehal mandat poslanke v Evropskem parlamentu.

Najverjetnejši mandatar, Robert Golob , predsednik Gibanja Svobode, je star 55 let. Študiral je na Fakulteti za elektrotehniko, na kateri je pri 27 letih doktoriral. Leta 2006 je postal predsednik uprave podjetja Gen-I, ki ga je vodil 16 let. Vmes je bil tudi predsednik Krajevne skupnosti Kromberk-Loke pri Novi Gorici. Na prelomu tisočletja je bil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, v politiko pa je aktivneje vstopil leta 2011, ko je postal podpredsednik stranke Pozitivna Slovenija ljubljanskega župana Zorana Jankovića, pozneje pa še podpredsednik stranke Alenke Bratušek.

Podpredsednik vlade naj bi bil tudi Luka Mesec, koordinator stranke Levica, ki bo julija dopolnil 35 let in naj bi prevzel ministrstvo za solidarno prihodnost. Študiral je politologijo na Fakulteti za družbene vede, na kateri je diplomiral leta 2012. Že vse od študentskih let se zanima za politiko in v njej aktivno sodeluje, nase pa je opozoril s svojimi javnimi govori na vseslovenskih vstajah v letih 2012 in 2013. Leta 2014 je bil na listi Združena levica izvoljen v državni zbor, kar je bila njegova prva služba.

Ministrstvo za obrambo naj bi prevzel predsednik stranke LMŠ, Marjan Šarec, ki bo letos star 55 let. Na AGRFT je doštudiral dramsko igro in umetniško besedo, prvo zaposlitev je dobil na nacionalnem radiu in televiziji, kjer je delal kot novinar, poznan pa je postal predvsem zaradi imitiranja slovenskih politikov in namišljenih oseb. Leta 2010 je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana Kamnika, leta 2017 pa je kandidiral za predsednika države, a ga je premagal sedanji predsednik Borut Pahor. Leto pozneje je bil na listi stranke LMŠ izvoljen za poslanca v državnem zboru in nato postal predsednik vlade, a je po letu in pol odstopil kot mandatar, nasledil pa ga je Janez Janša. Na letošnjih državnozborskih volitvah mu volivci niso namenili dovolj glasov in njegova stranka LMŠ je ostala pred pragom DZ.

Kandidatka za infrastrukturno ministrico, Alenka Bratušek, predsednica stranke SAB, je stara 52 let. Diplomirala je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, magistrirala pa na Fakulteti za družbene vede. Zaposlena je bila na finančnem ministrstvu, kjer se je ukvarjala z državnim proračunom. V politiko je vstopila leta 2008, ko je na listi stranke Zares kandidirala za poslanko v DZ, a ni bila izvoljena. To ji je uspelo leta 2011, ko je kandidirala na listi Pozitivne Slovenije, leta 2013 pa je tudi prevzela vodenje omenjene stranke. Istega leta je po izglasovani konstruktivni nezaupnici vlade Janeza Janše dobila mandat za sestavo vlade in jo tudi sestavila ter postala prva predsednica vlade. Leto pozneje je odstopila tako iz stranke Pozitivna Slovenija kot s položaja premierke. Ustanovila je lastno stranko, s katero se je uvrstila v DZ. Leta 2018 je stranko preimenovala v SAB, a sama ni bila izvoljena za poslanko, je pa v Šarčevi vladi postala infrastrukturna ministrica. Na letošnjih državnozborskih volitvah se stranki SAB ni uspelo prebiti v DZ.