Kdo so lastniki resnice na Balkanu?

Grožnje, besedno zastraševanje, onemogočanje dela na vse možne načine, finančni, politični in družbeni pritiski, tabloidni masakri novinark in novinarjev, njihovih družin, otrok. Uničevanje ugleda novinarjev in novinark na vseh ravneh. In fizični napadi, ogrožanje življenj. To je dnevna realnost mnogih novinark in novinarjev na območju Balkana, ki se ne uklonijo zahtevam in pričakovanjem različnih oblasti.

Kdo je lastnik resnice na Balkanu? Kakšna so pričevanja novinark in novinarjev iz teh držav, ki zelo neposredno o tem govoriljo za nocojšnji 24ur Fokus? V skoraj dvajsetminutnem Fokusu nocoj nastopa osem novinarjev in novinark, iz zelo različnih medijev; z njihovimi opozorili, podatki, pričevanji, ki jih boste slišali ... opozarjamo na položaj novinarstva v teh treh državah bivše Jugoslavije.

Urednik Balkanske mreže preiskovalnih novinarjev Slobodan Georgijev je Tei Šentjurc v Beogradu med drugim rekel: "Vučić je sebe inštaliral na mesto lastnika resnice. Tu ni opozicije. Če govorite, da v Srbiji nekaj ni dobro, ste kriminalec ali pa vohun. Ne samo, da je tu prepovedana opozicija, prepovedan je vsako drugačno mnenje." Na kakšen način potekajo pritiski na novinarje v Srbiji, na kakšne načine se grozi, zakaj se novinarji bojijo za svoja življenja in življenja svojih družinskih članov, boste slišali nocoj v Fokusu.

V Sarajevu pravi urednik spletnega prtala Žurnal.info Eldin Karić: "Mi imamo takšno situacijo, da ko v naši državi pretepejo novinarja, za to nihče ne odgovarja. Glavni problem je to, da to državo upravljajo kriminalci in korumpirani politiki in on s svojimi metodami, ker jim je vse dopuščeno, poskušajo utišati medije; da javnost na to ne reagira, da lahko oni dalje izvajajo svoje koruptivne aktivnosti."

Novinarka Maja Sever v Zagrebu, predsednica sindikata hrvaških novinarjev in novinarka HRT, tudi sama pogosto tarča pritiskov, groženj ... pripoveduje, da je postalo"popularno, da je novinar kriv za vse". Ključni problem je, pravi, da celo predsednik vlade in visoki državni uradniki obtožujejo medije, ki samo opravljajo svoje delo. "Riba smrdi pri glavi," pravi Maja Sever. Andreja Hudika (index.hr) pripoveduje, da so največ groženj s smrtjo dobili, ko so poročali o generalu Praljku, zgolj zato, ker so o njem poročali kot o vojnem zločincu: "Za piko na i smo dobili izjave vladajočih, ki so za te grožnje novinarjem s smrtjo rekli, da z njimi pač ljudje zgolj izražajo svoje nezadovoljstvo."

Celotna problematika in kontekst nocoj v 24UR Fokus.