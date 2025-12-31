Naslovnica
Slovenija

Kdo so lokalni junaki decembrskih praznikov?

Ljubljana, 31. 12. 2025 11.56 pred 8 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Neža Mlakar
Albin Vezirovič, komunalni delavec pri podjetju Voka Snaga

V prazničnem času se radi podružimo, kaj dobrega pojemo, se sprehodimo po okrašenih mestih in si privoščimo trenutek oddiha, ko se ob koncu leta ozremo v pretekle mesece. Le redko pa takrat zares pomislimo na vse ljudi, ki poskrbijo, da prazniki okoli nas potekajo nemoteno. Kdo so nevidni decembrski junaki, ki stojijo v zakulisju prazničnega utripa?

Vozniki mestnih avtobusov, policisti, prometniki, komunalni delavci, gasilci, nekateri trgovci, novinarji, reševalci in številni drugi se v tem času odpovedujejo družinskim praznovanjem, zabavam in počitku, da lahko ostali brezskrbno uživamo v prazničnem vzdušju.

Božiček raje na Kavalir kot z jelenčkom

Med njimi je voznik vozila na električni pogon Kavalir v Ljubljani Andrej Šinkovec, ki ne samo čez leto, ampak tudi za praznični čas poskrbi za prevoz pešcev v mestni pešconi. Pravi, da med prazniki v njegovo vozilo sede veliko ljudi iz drugih krajev Slovenije in veliko starejših občanov.

Andrej Šinkovec, voznik Kavalirja
Andrej Šinkovec, voznik Kavalirja
FOTO: Luka Kotnik

Spomni se zgodbe, ko je v njegov Kavalir sedel božiček. Prisedel je k mamici z dvema otrokoma. Eden od malčkov je božička vprašal: "Ali ste božiček?" Gospod v kostumu je hitro prikimal. "Kje pa imate jelenčka?" je otrok vztrajal, poln pričakovanja. Božiček na Kavalirju je za trenutek obstal v zadregi, ostali pa so se nasmejali. Ko je odšel, so otroka komaj prepričali, da gre res za pravega božička – le da je to bolj sodobna različica, ki se raje vozi s Kavalirčkom kot na saneh z jelenčkom.

Šinkovec svoje delo opravlja z veseljem, saj pomaga ljudem – ne le mobilno oviranim, temveč tudi mnogim ob slabem vremenu. Pri vožnji Kavalirja gre po njegovih besedah za način življenja, na svoje delo pa je ponosen.

Rada vidi navdušenje skozi otroške oči

Voznica mestnega avtobusa v Ljubljani Klara Zadnikar pove, da so ljudje med prazniki večinoma radostne volje, kar delo popestri: "Veliko je družin z majhnimi otroki, ki ne iščejo parkirišča, ampak raje sedejo na avtobus. Otroci so zelo navdušeni nad lučkami in res lepo je videti, kako oni vse skupaj doživljajo."

Klara Zadnikar, voznica avtobusa
Klara Zadnikar, voznica avtobusa
FOTO: Osebni arhiv Klare Zadnikar

Najpomembneje pri njenem delu se ji zdi, da potnikom ponudi varno vožnjo: "Ne obremenjujejo se, kje bodo parkirali, ali če ob praznovanju popijejo kaj alkohola. Poznajo vozni red, mi jim ponudimo varnost, oni pa pokažejo hvaležnost."

Prvi službeni klic so dobre želje

Milan Mihaljević je prometnik pri LPP, ki tudi za praznike in novo leto skrbi, da so vsi avtobusi na svojem mestu in da potniki po telefonu dobijo informacije o voznih redih, izgubljenih predmetih in podobno. Za božič imajo nedeljski vozni red, kar pomeni, da je bolj mirno, za silvestrovo pa vozijo celo noč. Takrat je precej intenzivno, pove.

Milan Mihaljević, prometnik pri LPP
Milan Mihaljević, prometnik pri LPP
FOTO: Luka Kotnik

Nekateri potniki so s prometniki v rednem stiku, saj sprašujejo po voznih redih. Ti se tudi za novo leto pogosto spomnijo nanje, pravi. "Oglasim se na telefon in se pripravljam, kakšen bo scenarij, če pride do težave. Potem pa nam le zaželijo srečnega in zdravega." To se mu zdi zelo lepa gesta – prvi klic, ki ga v službi sprejme v novem letu, je nekaj dobrega.

Vžgala se je smreka

Gasilec GB Ljubljana Gašper Miklavčič
Gasilec GB Ljubljana Gašper Miklavčič
FOTO: GB Ljubljana

Gašper Miklavčič iz Gasilske brigade Ljubljana pravi, da je delo gasilca med prazniki nekaj samoumevnega. Pirotehnika in manjši požari zabojnikov sicer zahtevajo posredovanje, a običajno je v tem času – nasprotno od pričakovanega – precej mirno. Spomni se enega resnejšega primera, ko je na zasebni božični zabavi zaradi sveč zagorela naravna smreka. Eden od udeležencev se je pri tem hudo opekel in morali so posredovati. V takšnih primerih se vrednost njihovega poslanstva zares pokaže.

"Za praznike z veseljem delam, čeprav nisem z družino ali s partnerko. Vem, da nekdo mora delati in jaz to počnem z veseljem," pove in poudari, da spoštuje vse poklice, ki delajo v teh dneh.

Spominjajo se 'starih časov'

Andrej Močilnikar, vodja izmene v enoti TE-TOL, Energetika Ljubljana
Andrej Močilnikar, vodja izmene v enoti TE-TOL, Energetika Ljubljana
FOTO: Energetika Ljubljana

Vodja izmene v enoti TE-TOL (Energetika Ljubljana) Andrej Močilnikar pove, da je delo med prazniki zelo podobno kot sicer, le v primeru izpadov ali drugih večjih težav je precej bolj stresno: "Saj nimaš takoj nikogar "pri roki" in se moraš najprej znajti sam, šele nato lahko težave rešuješ s pomočjo dežurnih ekip."

Kljub temu da je zanj delo takrat s socialno-družabnega vidika najbolj moteč del njihovega dela, je lahko tudi zelo prijetno. V tem času se med sodelavci pogosto razvijejo pogovori o "starih časih", ko se spominjajo tudi nekdanjih sodelavcev: "Starejši primerjamo nekoč in danes ter obujamo spomine, ki jih prenašamo mlajšim."

Velikokrat se za praznike kaj izgubi

Albin Vezirovič, komunalni delavec pri podjetju Voka Snaga
Albin Vezirovič, komunalni delavec pri podjetju Voka Snaga
FOTO: Aljoša Kravanja

Služba se tudi med prazniki začne ob šesti uri, nam pove komunalni delavec pri podjetju Voka Snaga Albin Vezirovič. A takrat dela najraje, saj na cestah ni gneče in šole so zaprte.

Velikokrat se za praznike kaj izgubi. Dvakrat je že našel denarnico z dokumenti in jo vrnil lastnikoma. "Lastnica mi je rekla, naj kar poberem denar in ji vrnem le dokumente. Pa nisem nič pobiral. Vseeno mi je dala denarno nagrado, zapisala si je ime in priimek. Pisala je celo gospodu županu in v podjetje." Pomembno se mu zdi, da je tudi v prazničnem času Ljubljana čista, pravi: "Saj smo najlepše mesto, tako kot pravi gospod župan!" Delo opravlja že deset let, všeč pa mu je predvsem, ker je na terenu "sam svoj šef" in ker mu urnik omogoča, da popoldneve preživlja s sinovoma dvojčkoma.

Božiček na Kavalirju Navdušenje otrok Prvi klic Vžgala se je smreka Obujajo spomine Izgubljeni predmeti
V Loškem Potoku –21,2 stopinje Celzija, v Mrzli Komni zledeneli špageti

proofreader
31. 12. 2025 12.04
Po 17h je LPP brezplačen. P+R parkirišča tudi. Hvala, Zoki.
Stojadina-sportiva
31. 12. 2025 12.03
Lepo da se vsaj enkrat na leto spomnite na taprave influenserje...
