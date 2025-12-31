Kdo so lokalni junaki decembrskih praznikov?

Vozniki mestnih avtobusov, policisti, prometniki, komunalni delavci, gasilci, nekateri trgovci, novinarji, reševalci in številni drugi se v tem času odpovedujejo družinskim praznovanjem, zabavam in počitku, da lahko ostali brezskrbno uživamo v prazničnem vzdušju.

Božiček raje na Kavalir kot z jelenčkom

Med njimi je voznik vozila na električni pogon Kavalir v Ljubljani Andrej Šinkovec, ki ne samo čez leto, ampak tudi za praznični čas poskrbi za prevoz pešcev v mestni pešconi. Pravi, da med prazniki v njegovo vozilo sede veliko ljudi iz drugih krajev Slovenije in veliko starejših občanov.

Andrej Šinkovec, voznik Kavalirja FOTO: Luka Kotnik

Spomni se zgodbe, ko je v njegov Kavalir sedel božiček. Prisedel je k mamici z dvema otrokoma. Eden od malčkov je božička vprašal: "Ali ste božiček?" Gospod v kostumu je hitro prikimal. "Kje pa imate jelenčka?" je otrok vztrajal, poln pričakovanja. Božiček na Kavalirju je za trenutek obstal v zadregi, ostali pa so se nasmejali. Ko je odšel, so otroka komaj prepričali, da gre res za pravega božička – le da je to bolj sodobna različica, ki se raje vozi s Kavalirčkom kot na saneh z jelenčkom. Šinkovec svoje delo opravlja z veseljem, saj pomaga ljudem – ne le mobilno oviranim, temveč tudi mnogim ob slabem vremenu. Pri vožnji Kavalirja gre po njegovih besedah za način življenja, na svoje delo pa je ponosen.

Rada vidi navdušenje skozi otroške oči

Voznica mestnega avtobusa v Ljubljani Klara Zadnikar pove, da so ljudje med prazniki večinoma radostne volje, kar delo popestri: "Veliko je družin z majhnimi otroki, ki ne iščejo parkirišča, ampak raje sedejo na avtobus. Otroci so zelo navdušeni nad lučkami in res lepo je videti, kako oni vse skupaj doživljajo."

Klara Zadnikar, voznica avtobusa FOTO: Osebni arhiv Klare Zadnikar

Najpomembneje pri njenem delu se ji zdi, da potnikom ponudi varno vožnjo: "Ne obremenjujejo se, kje bodo parkirali, ali če ob praznovanju popijejo kaj alkohola. Poznajo vozni red, mi jim ponudimo varnost, oni pa pokažejo hvaležnost."

Prvi službeni klic so dobre želje

Milan Mihaljević je prometnik pri LPP, ki tudi za praznike in novo leto skrbi, da so vsi avtobusi na svojem mestu in da potniki po telefonu dobijo informacije o voznih redih, izgubljenih predmetih in podobno. Za božič imajo nedeljski vozni red, kar pomeni, da je bolj mirno, za silvestrovo pa vozijo celo noč. Takrat je precej intenzivno, pove.

Milan Mihaljević, prometnik pri LPP FOTO: Luka Kotnik

Nekateri potniki so s prometniki v rednem stiku, saj sprašujejo po voznih redih. Ti se tudi za novo leto pogosto spomnijo nanje, pravi. "Oglasim se na telefon in se pripravljam, kakšen bo scenarij, če pride do težave. Potem pa nam le zaželijo srečnega in zdravega." To se mu zdi zelo lepa gesta – prvi klic, ki ga v službi sprejme v novem letu, je nekaj dobrega.

Vžgala se je smreka

Gasilec GB Ljubljana Gašper Miklavčič FOTO: GB Ljubljana

Gašper Miklavčič iz Gasilske brigade Ljubljana pravi, da je delo gasilca med prazniki nekaj samoumevnega. Pirotehnika in manjši požari zabojnikov sicer zahtevajo posredovanje, a običajno je v tem času – nasprotno od pričakovanega – precej mirno. Spomni se enega resnejšega primera, ko je na zasebni božični zabavi zaradi sveč zagorela naravna smreka. Eden od udeležencev se je pri tem hudo opekel in morali so posredovati. V takšnih primerih se vrednost njihovega poslanstva zares pokaže. "Za praznike z veseljem delam, čeprav nisem z družino ali s partnerko. Vem, da nekdo mora delati in jaz to počnem z veseljem," pove in poudari, da spoštuje vse poklice, ki delajo v teh dneh.

Spominjajo se 'starih časov'

Andrej Močilnikar, vodja izmene v enoti TE-TOL, Energetika Ljubljana FOTO: Energetika Ljubljana

Vodja izmene v enoti TE-TOL (Energetika Ljubljana) Andrej Močilnikar pove, da je delo med prazniki zelo podobno kot sicer, le v primeru izpadov ali drugih večjih težav je precej bolj stresno: "Saj nimaš takoj nikogar "pri roki" in se moraš najprej znajti sam, šele nato lahko težave rešuješ s pomočjo dežurnih ekip." Kljub temu da je zanj delo takrat s socialno-družabnega vidika najbolj moteč del njihovega dela, je lahko tudi zelo prijetno. V tem času se med sodelavci pogosto razvijejo pogovori o "starih časih", ko se spominjajo tudi nekdanjih sodelavcev: "Starejši primerjamo nekoč in danes ter obujamo spomine, ki jih prenašamo mlajšim."

Velikokrat se za praznike kaj izgubi

Albin Vezirovič, komunalni delavec pri podjetju Voka Snaga FOTO: Aljoša Kravanja