Kdo so malomeščani?

Zlatko Zahović pa je ob tem dejal: "Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavž ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavž nista NK Maribor!" In kaj mislite, kako so se odzvali v Malečniku in Miklavžu?

Več v oddaji Svet ob 18. uri.