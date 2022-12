Kdo so poraženci in kdo zmagovalci supervolilnega leta?

Začenjajo se prvi koraki rekonstrukcije Golobove vlade. Predvidoma v torek bo uradni list objavil izide trojnega referenduma, kar pomeni, da bo še ta teden mandat prenehal štirim ministrom, dva pa bosta odstopila. Premier Robert Golob bo nato v državni zbor poslal dopolnjeno ministrsko listo, s čimer bo simbolno zaključil supervolilno leto. Kdo so torej zmagovalci in kdo poraženci letošnjega leta, ko smo se državljani kar šestkrat odpravili na volišča?

Izhodišče supervolilnega leta so bile parlamentarne volitve. Rekordna zmaga Golobove politične novinke, poraz do tedaj vladajoče Janševe stranke in zaušnica volivcev za alternativo KUL. Ob tem pa politični pogreb za mnoge pomembne igralce: projekta Konkretno Zdravka Počivalška, stranko DeSUS in Jelinčičevo SNS. Ter tudi za LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek, ki pa ju je premier Robert Golob priključil k svoji stranki. Z rekonstrukcijo vlade pa bo zaveznikoma po novem letu tudi dokončno podaljšal politično življenje. "Dogovor je bil takšen, ampak na potezi je predsednik vlade. Oziroma najprej državni zbor, potem pa naprej," je v četrtek dejala Bratuškova, državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo.

icon-expand Janez Janša in Robert Golob FOTO: Damjan Žibert

Kmalu po junijski prisegi ministrov in izvolitvi vlade, so stranke začele pogledovati proti jesenskim predsedniškim volitvam. Tam pa v prvem krogu hud udarec za vladajoči Gibanje Svoboda in Socialne demokrate. Kot se je izkazalo v drugem krogu pa se je zmotil tudi prvak opozicije. "Dame in gospodje, prihodnji predsednik republike Slovenije - doktor Anže Logar," je 23. julija napovedal Janez Janša. A njegove besede se niso uresničile. Že eno nedeljo po izvolitvi prve predsednice republike, pa smo se volivci odpravili na lokalne volitve. Veliko presenečenje je bilo slovo Bojana Šrota po 24 letih županovanja v Celju. Sicer pa bi moralo po lokalnih volitvah zaskrbeti vse etablirane stranke. V 212 občinah so namreč proti neodvisnim lokalnim listam dobili le 55 županov. Sledila pa je še šesta pot na volišče letos; trojni referendum in še ena preveč smela politična napoved. "Ko SDS in Janezu Janši jasno povemo, dosti te imamo. Pojdi v penzijo, kamor spadaš," je 10. novembra dejal predsednik vlade.