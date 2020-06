Protestniki v rumenih jopičih: 'Na ulicah bomo, dokler bodo tam kolesarji in sprehajalci'

Če so rumeni jopiči v času protestov v Franciji postali simbol boja proti oblasti, je pri nas ravno obratno. Da so petkovi protesti proti vladi neupravičeni, da vlada delo opravlja dobro, sporoča skupina protestnikov, ki je ob dnevu državnosti oblekla v rumene odsevne brezrokavnike in na antiproslavi zasedla Prešernov spomenik. Nacistično gesto enega od njih pa obžalujejo in se od nje ograjujejo.