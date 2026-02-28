Naslovnica
Slovenija

Kdo so v Sloveniji levičarji in kdo desničarji?

Ljubljana, 28. 02. 2026 10.00 pred 1 uro 5 min branja 62

Avtor:
Tibor Rutar
Znak za levo ali desno

Za katere Slovence je bolj verjetno, da se opredeljujejo kot levičarji ali desničarji in da na volitvah nato tudi glasujejo za različne stranke na podlagi svojih ideoloških prepričanj?

Nekaj demografskih in družbenih lastnosti, ki bi morale uspešno napovedovati eno ali drugo opredelitev, se zdi samoumevnih. Ljudje imajo običajno občutek, da so denimo religioznost, bogastvo, starost in nacionalizem med glavnimi dejavniki, ki posameznika pomaknejo v desno: bolj verni, bogatejši, starejši in tisti z močnejšim občutkom nacionalne identitete naj bi bili desničarji. Medtem ko naj bi bili ateisti, revnejši, mlajši in kozmopoliti levo od sredine ali celo globoko na levici.

Kaj od tega drži pri nas?

Razporeditev politične ideologije

Na podlagi najnovejših in reprezentativnih podatkov, ki nam jih nudi Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, 2023/24), lahko ugotovimo, kako se Slovenci politično opredeljujemo in kaj je značilno za obe glavni ideološki skupini.

Deleži Slovencev po ideologiji levo-desno

Kot je običajno tudi drugod, večina pri nas zavrača politične ekstreme, kar prikazuje Grafikon 1. Zgolj okoli 15 odstotkov se skupaj opredeljuje za skrajne levičarje in desničarje (na obeh ekstremih jih je približno 7 odstotkov).

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka, Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Skoraj polovica (48 odstotkov) jih je nekje na sredini med obema poloma. Malenkost manj kot četrtina (24 odstotkov) je levičarjev in preostalih 13 odstotkov je desničarjev. V splošnem se naša javnost nagiba rahlo na levo od sredine: povprečje (na lestvici od 0 do 10, pri čemer je 0 skrajna levica, točki 5 in 6 sredina, 10 pa skrajna desnica) znaša 4,9.

Vir podatkov: European Social Survey (2023/24)

Kako dobro takšna anketna samoopredelitev zajema resnične ideološke in politične delitve, kot se te kažejo pri strankarski podpori in volilnih odločitvah? Precej dobro. Gre za standardno mero, ki jo v sociologiji in politični znanosti uporabljamo že desetletja.

Še več, da je mera dobra, enostavno vidimo na našem vzorcu: volivci stranke Levica so v povprečju na dnu omenjene ideološke lestvice (blizu ocene oziroma točke 2). Volivci stranke SD so nekoliko višje (med 3 in 4) in Gibanja Svoboda še nekoliko višje (4). Stranki NSi in SDS sta v povprečju jasno desno na lestvici (okoli 7 ali višje). Če pogledamo nekoliko natančneje, se velika večina, ki se je izrekla za volivce SDS, hkrati samoopredeljuje desno ali skrajno desno.

Demografski in družbeni ideološki napovedniki

Intuitivne predstave o tem, kakšne so demografske in družbene razlike med levičarji in desničarji, so deloma ustrezne, a deloma zmotne. To velja tako za svet nasploh kot tudi posebej za Slovenijo.

Napovedniki samoopredelitve levo-desno v Sloveniji

Pri nas je za bolj verne, manj izobražene, moške in tiste, ki živijo na podeželju, res bolj verjetno, da se bodo opredelili za desno usmerjene, prikazuje Grafikon 2. Pri izobraženosti, spolu in podeželju statistična značilnosti sicer izgine, kot to prikazuje polni model; a takšni polni modeli z veliko kontrolnimi spremenljivkami niso vedno nujno bolj zanesljivi.

Ne drži pa denimo, da so mladi in tisti, ki so v dohodkovni stiski, kaj bolj levo usmerjeni kot kdorkoli drug. V resnici so starejši bolj nagnjeni v levo. Višji dohodek (ki na grafikonu ni prikazan) zelo šibko napoveduje nagnjenost v desno.

Mimogrede, pri vsem tem smo odstranili statistični vpliv preostalih spremenljivk. Ne gre torej za to, da se izobraženi nagibajo v levo, ker bi bili obenem recimo tudi bogatejši (običajno imajo namreč tisti z višjo izobrazbo višji dohodek). V statističnih analizah je takšno moteče prekrivanje odpravljeno; tu preučujemo le izolirano napovedno moč posameznih demografskih in družbenih lastnosti.

Dodatni napovedniki delitve levo-desno v Sloveniji

Prav tako ne drži, da je za Slovence, ki so bolj zadovoljni s svojim življenjem – ali verjamejo, da bi morali biti ljudje zvesti svojim voditeljem – bolj verjetno, da se bodo imeli za desničarje. To prikazuje Grafikon 3. Tudi politični interes ne napoveduje ene ali druge politične usmeritve.

Po drugi strani ima strah pred migranti veliko napovedno moč: za posameznike s protimigrantskimi stališči je precej bolj verjetno, da so desničarji. Enako velja za tiste s predsodki do članov skupnosti LGBT. Za tiste, ki so se rodili izven Slovenije, je verjetneje, da bodo imeli levi politični nazor, a ta rezultat je statistično dokaj negotov, saj je vzorec za to skupino ljudi majhen.

Desničarji proti redistribuciji

Dodatne analize kažejo še več nazorskih razlik med desničarji in levičarji pri nas. Slednji si denimo želijo močnejše redistribucije dohodka in nasprotujejo višji neenakosti. Obenem so bolj skeptični do avtoritete, saj poslušnost zanje ni močna vrednota.

Medtem je klimatske skeptičnosti – razmišljanja, da človeška dejavnost ni glavni vzrok za podnebne spremembe ali da se te sploh ne dogajajo – izrazito več na desnem polu.

Med obema skupinama sicer ni razlik glede družbenega zaupanja. Tako levičarji kot desničarji podobno zaupajo – oziroma ne zaupajo – nepoznanim ljudem, torej drugim Slovencem, s katerimi niso v sorodu ali prijateljskem oziroma partnerskem odnosu. Kljub temu levičarji izkazujejo večje stopnje zaupanja do institucij, kot sta parlament in pravni sistem.

Kulturne delitve pomembnejše od ekonomskih

Tako v Sloveniji kot drugod se pogosto izkaže, da so ljudje politično razdeljeni bolj zaradi kulturnih zadev kot ekonomskih. Bogastvo, dohodkovna stiska in splošno zadovoljstvo z življenjem niso glavni (ali sploh) viri ideološke razdvojenosti.

Kulturni nazori in tisti, povezani z življenjskim slogom, so ključni. To je pomembno, saj upanje na nenadno rešitev za politična nestrinjanja in našo (delno) polariziranost, češ da lahko vztrajne kulturne razkole, ki so značilni za slovensko družbo, rešimo čez noč z nekaj enostavnimi ekonomskimi reformami, žal ni posebej prepričljivo. Radikalizacija mladih Slovencev, ki se je dozdevno zgodila v zadnjih letih – prvenstveno spet prek kulturne osi – to upanje še dodatno krha.

homopolitikus levica desnica politika

Vsi slovenski državljani v Iranu so na varnem

Slovenija: država prvakov ali gibalne krize

KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
28. 02. 2026 11.12
Ti izsledki raziskave so zelo zanimivi, a ne nekaj kar ne bi že vedeli. Ne vključujejo pa pomembnega dejstva, ki mu lahko rečemo odboj Janša. Najverjetneje dejansko ni takšne razlike med levo in desno usmerjenimi, korist levih, kot kaže ta in tudi druge raziskave. Zaradi Janše in njegovih eskapad ter delitev za vsako ceno se je del volilcev z desnimi prepričanji odmaknil od desnega volilnega telesa in so sestavni del zelo široke t.i. antijanša narodne fronto. In dokler bo Janša na političnem prizorišču, bo sedanja organizirana politična desnica v glavnem pobirala drobtinice. Tega se je prva resno zavedala Ljudmila Novak, a jo je Janši uspelo zamenjati, tako kot Tonina, ki je nameraval enako po debaklu desnice na prejšnjih volitvah, a je tudi v tem primeru Janša opravil sanitarno čiščenje z zamenjavo Tonina s poslušnim Vrtovcem.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
28. 02. 2026 11.06
A onih ne moreš komentirat? Preventivno sem sosedu ukradel avto, da ga on ne bi meni.
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
28. 02. 2026 11.06
No, glede podeželja in neizobraženosti, to je bilo nekoč, generacija pod 50 let se je, po končani osnovni šoli, šolala naprej.Vidim okoli sebe. Starejša generacija, 70+, pač ni imela teh pogojev, kot so danes. Bile so velike kmetije, redki so imeli pomoč mehanizacije, zato so imeli veliko otrok = delovna sila.
Odgovori
+4
4 0
anjerd
28. 02. 2026 11.00
Me sploh ne briga ali je levi ali desni, poštenih ljudi več ni, če pa je že, pa mora trobiti isto kot celo krdelo, ki je na lovu za bogastvom.
Odgovori
+4
5 1
DJ-Pero
28. 02. 2026 10.58
Kje pa je graf tistih, ki so bolj nagnjeni k nečednim poslom, korupciji... Graf, ki zavije v levo!
Odgovori
+5
7 2
leviindesnikekci
28. 02. 2026 10.57
Za razumevanje politike je nujno, da veste, da sta levo in desno krilo, krili iste ptice. Drug druge potrebujejo za neskoncno dolgo vladanje in razdvajanje ljudi. Zalostno, da vecini to po 30ih letih manipulacij in ropanja se zmeraj ni jasno.
Odgovori
-2
0 2
duhccc
28. 02. 2026 10.57
vsi v istem bazenu plavajo in kaj jim je vazno da pridejo spet nazaj v bazen k majo dobre pogoje pa ni vazno ali bojo levi ali desni...
Odgovori
+1
2 1
Andrej Lon?ar3
28. 02. 2026 10.57
V Sloveniji nimamo nobene skrajne desnice,o levici bi se pa dalo debatirat...
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
28. 02. 2026 11.03
Ti pojma nimaš kaj je domosranstvo !
Odgovori
0 0
Animal_Pump
28. 02. 2026 10.57
Skrajna levica..pa skrajna desnica. Prvi migrantarje podpirajo...pa čeprav so v manjšini imajo vpliv na večino. Ta drugi so pa rusofilarji, ki upajo, da nas bodo prišli osvobodit od NATA in EU-ja. Skratka...noben od teh..v parlamentu nima kaj iskat.
Odgovori
+1
2 1
Bučman
28. 02. 2026 10.55
Tanja Fajon je levičarka in je dostikrat zgrožena ampak je zelo cenjena v Sloveniji.
Odgovori
0 0
Svobodna Slovenija
28. 02. 2026 10.54
Po domače povedano vsi na levi in desni si lahko zapojejo pesem lažnivca sma....to je realnost droguče ne gre
Odgovori
+0
1 1
presnet
28. 02. 2026 10.52
Saj je samoumevno: levičarji pišemo z levo, desničarji z desno roko. Pika.
Odgovori
+4
4 0
Svobodna Slovenija
28. 02. 2026 10.55
Res je.....ampak v Sloveniji je desna stran pravilo...ni razumno voziti po levi😃
Odgovori
+2
2 0
Levi so barabe
28. 02. 2026 10.50
Mene zanima kateri mediji so desni in kateri so levi. Lahko bi opozorili da ima golob svojega človeka tudi na p0ptv. Tepina je golobov nastavljenc
Odgovori
+5
6 1
DJ-Pero
28. 02. 2026 11.05
Trenutna vlada ima podrejenih 90% medijev v državi, razne Tarče so "slučajno" utišane, razni Repići so "slučajno" vklenjeni v predvolilnem času, "slučajno" se zgodi kibernetski napad na Gibanje Svoboda iz tujine, ker oni so tako zelo pomembni, da se cel svet z njimi ukvarja, "slučajno" kadavri povožene mačke visijo iz njihovih plakatov... ma daaaaj! Pa kljub temu v golobnjaku živčno hodijo gor in dol... NEPRECENLJIVO!!! 😃
Odgovori
+3
3 0
FreedomMan
28. 02. 2026 10.48
Desničarji so tisti, ki se postavijo na stran tistega, ki ima denar in moč, trenutno jih prepoznamo tako da mahajo z izraelsko zastavo.
Odgovori
-6
1 7
Pamir
28. 02. 2026 10.48
Vrhunec slaboumnosti in prostaštva so spisi ki jih janšiti limajo na reklamne table po Sloveniji.
Odgovori
-7
1 8
Bučman
28. 02. 2026 10.49
Zato voli gospoda Maljevca,da ti bo dobro.Imaš zadnjo priložnost.
Odgovori
+3
3 0
Pamir
28. 02. 2026 10.59
Jaz volim samo dosmttnega pastirja komunista našega preroka jufkota janšaja.
Odgovori
-4
0 4
Mihael12
28. 02. 2026 10.47
Enostaven odgovor. Levičarji so lenuhi, tisti ki cuzajo državo in živijo na račun tistih ki ustvarjajo. Desničarji ki tega ne marajo so pa označeni kot fašisti.
Odgovori
+5
7 2
Veščec
28. 02. 2026 10.46
levi in desni,isti šmorn.vsi delajo v svojo korist in bogatijo na naš račun,pa to
Odgovori
-2
1 3
Bučman
28. 02. 2026 10.45
Švarc Pipan je dobra ona dela za ljudi.
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
