Kdo so večno spregledani mačji varovanci v zavetiščih za živali?

V ljubljani se že pripravljajo na tradicionalno Noč črnih mačk. Z njo javnost, s tem pa potencialne odgovorne posvojitelje, spomnijo, da barva kožuha ni tista, ki odloča, ali kosmatinci dobijo nov, varen dom ali ne. Da so prav črne mačke res čarobne, prijazne in ljubke, se lahko ta četrtek preričate v zavetišču Ljubljana, kjer pripravljajo različne delavnice za najmlajše. Lahko pa obiščete tudi hišo strahov z naslovom "Mačja pot do sreče", ki prikazuje življenje mačk na ulici ter pot, ki jo prehodi od ulice do zavetišča do končno novega doma.