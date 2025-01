Pilot, ki se je veselil poroke, potnica, ki je letela na svoj rojstni dan ...

Ameriški mediji so medtem razkrili identitete nekaterih žrtev.

Posadka letala

Letalo ameriške družbe American Airlines je pilotiral 34-letni Jonathan Campos iz New Yorka. "Bil je neverjetna oseba. Rad je letel, rad je imel svojo družino," je za CNN povedal družinski prijatelj.

Kot kopilota so ameriški mediji identificirali 28-letnega Sama Lilleyja, ki se je pred kratkim zaročil, jeseni pa bi se moral poročiti. "Bil sem tako ponosen, ko je Sam postal pilot. Zdaj me tako boli, da ne morem zaspati. Vem, da ga bom nekoč spet srečal," je na Facebooku zapisal njegov oče Timothy, ki je 20 let pilotiral vojaški helikopter. Ocenil je, da posadka letala ni storila nobene napake. "Kolikor vidim, so ti fantje (posadka helikopterja op. a.) zavili naravnost v letalo. Vojaški pilot je storil res hudo napako. Boli me, ker so to moji bratje, zdaj pa je moj sin mrtev," je zapisal.