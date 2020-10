Kdo sta Erjavčeva protikandidata?

Povratek Karla Erjavca na vrh stranke DeSUS ni več tako samoumeven. Na novembrskem kongresu ga bosta v bitki za predsedniško mesto izzvala Srečko Felix Krope, nekdanji šef specialne enote policije, in Dominik Šteiner, načelnik upravne enote Murska Sobota. Ali lahko protikandidata Erjavcu preprečita ponovni prevzem stranke? Medtem so v stranki upokojencev nezadovoljni, saj bo po spremenjenem odloku zdaj urad za demografijo vodil direktor in ne minister.