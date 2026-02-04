Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kdo sta najprimernejša kandidata za prevzem vodstva KPK?

Ljubljana, 04. 02. 2026 16.27 pred 48 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.P.
Kandidacijska komisija predsednici republike predstavila poročilo

Kandidacijska komisija je predsednici države Nataši Pirc Musar predstavila poročilo o opravljenem delu v postopku imenovanja predsednika KPK in ji posredovala oceno primernosti kandidatov. Kot najprimernejša je izpostavila Katarino Bervar Sternad in Denisa Stroliga. Predsednica se bo z obema sestala v prihodnjih dneh.

V skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije je kandidacijska komisija izvedla postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in predsednici države Nataši Pirc Musar posredovala abecedni seznam kandidatov, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej.

Kdo je torej po oceni komisije najprimernejši in kdo najmanj primeren za opravljanej te funkcije?

Kandidacijska komisija predsednici republike predstavila poročilo
Kandidacijska komisija predsednici republike predstavila poročilo
FOTO: Boštjan Podlogar UPRS

Kandidacijska komisija v poročilu ugotavlja, da sta za opravljanje funkcije zelo primerna in da izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje Katarina Bervar Sternad in Denis Stroligo. Bervar Sternadova je sicer direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), ki je v preteklosti kandidirala tudi za mesto varuhinje človekovih pravic, Stroligo pa trenutno opravlja funkcijo direktorja založbe Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Kot primerna za mesto predsednika KPK je medtem komisija označila Andreja Matvoza in Mateja Menceja.

Komisija pa je morala posredovati tudi abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. V svojem poročilu je tako ugotovila, da kandidat Zvonko Zinrajh ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev za mesto predsednika KPK.

Pirc Musarjeva bo v naslednjih dneh na pogovor povabila kandidata, ki ju je komisija ocenila kot zelo primerna, nato pa mora biti skladno z zakonom opravljena tudi javna predstavitev izbranega kandidata.

Predsednica republike mora sicer novega predsednika KPK imenovati najkasneje do 25. februarja letos. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

kpk nataša pirc musar

Maljevac: Zaradi vezave do 100.000 dodatnih sredstev dolgotrajne oskrbe

Januar 2026 med deseterico najmanj osončenih v zadnjih 65 letih

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
04. 02. 2026 17.37
?a da sta
Odgovori
0 0
zaba67
04. 02. 2026 17.33
tole Katarino pa res poriva na vse možne funkcije, samo zato da bo hebala naslednjo vlado...
Odgovori
0 0
Tho mp son
04. 02. 2026 17.33
Najprimernejši je tisti ,ki ima PRAVILEN(enostranski) odnos do naše polpretekle zgodovine ! Zanikovati mora 80+ let trajajočo komunistično revolucijo in državljansko vojno , ki so jo 41-45 izvajali boljševiki .
Odgovori
0 0
biggbrader
04. 02. 2026 17.33
Naj bo Nika in naj napiše na vrata; urad proti Janši 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
zavetnik
04. 02. 2026 17.30
Najbolj primeren je Bojan požar 🔥
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
04. 02. 2026 17.25
Najboljši bi bil Golob, da vpelje novo "dojemanje" konflikta interesov ter tako vse nauči, kako se to dela.
Odgovori
+2
3 1
odpisani zasedli vlado
04. 02. 2026 17.25
Naj kandidira Mahnič.Napoved ukrepov Mahniča kakršne je uveljavil norec stoletja v ameriki trumpl je apsolutno zgrešena izjava in še en razlog zakaj nobeden pameten ne bo volil SDS-a.Trump ter njegov ICE je zlo za človeštvo oziroma navadna horda morilcev.Migranti gor dol čeprav nezaželjeni si ne zaslužijo pobijanja ampak le deportacije.Očitno se je Mahniču pričelo popolnoma speljevati z njegovim trumplom kar opažem že dalj časa in ni šans,da bi volil kakega pristaša ameriškega norca kar velja tudi za vsakega pametnega državljana.
Odgovori
0 0
biggbrader
04. 02. 2026 17.34
Nekdo bo moral pospraviti ta Golobnjak.
Odgovori
0 0
zaba67
04. 02. 2026 17.35
deportacije izvajajo mariskje tudi v državah s socialistično in liberalno vlado v Evropi precej držav že izvaja deportacije (izgon/return) ilegalnih migrantov, in Danska ni izjema, čeprav ima socialno-demokratično vladanje. Trend v zadnjih letih je bil, da se politike vračanja in deportacij zaostrujejo, ko se pogoji za azil in uporaba pravic (npr. Evropska konvencija o človekovih pravicah) interpretirajo bolj striktno s strani vlade. Primeri držav in politik deportacij v Evropi 1. Danska Danska je pred kratkim sprejela pravne reforme, ki omogočajo deportacijo tujcev, ki so bili obsojeni za resna kazniva dejanja (minimalna kazen 1 leto) in zaostruje nadzor nad nedokumentiranimi osebami. To vključuje tudi elektronsko spremljanje in aktivnejšo koordinacijo deportacijskih postopkov. Vlada poudarja, da želi ravnati neodvisno od odločb Sodišča za človekove pravice, in s tem naj bi povečali število uspešnih deportacij. 2. Nemčija Nemčija je ena izmed največjih držav EU po številu izvršenih deportacij migrantov, ki nimajo pravice do bivanja; v enem obdobju leta 2024 je bilo več tisoč dejanskih deportacij, predvsem v države izvora. Poleg tega je bila Nemčija aktivna v koalicijah za zaostritev azilnih in deportacijskih pravil z drugimi evropskimi državami. 3. Francija Francija je po objavljenih statistikah leta 2024 izvedla največ deportacij znotraj EU držav (tako glede izdanih ukazov kot dejanskih odhodov migrantov). V preteklosti je izvajala tudi obsežne protimigrantske operacije v svojih zamejnih ozemljih (npr. Mayotte) z namenom odstranitve ilegalno prisotnih oseb. 4. Švedska, Finska, Norveška, Islandija (Nordijske države) Skandinavske države sodelujejo v medsebojnih dogovorih za vračanje ilegalnih migrantov v države izvora, včasih s skupnimi leti. 5. Drugi EU ukrepi in trendi EU je sklenila dogovor o »return regulation« / novi uredbi o vračanju, ki članicam omogoča učinkovitejše postopke za deportacije oseb brez pravice do bivanja in celo vzpostavitev »return hubov« v tretjih državah (čeprav to še zahteva ratifikacijo). Število deportacij v EU kot celoti je raslo v 2025 v primerjavi z letom prej. Dejstva o kontekstu Danska politika ni ekstremna izolacija od Evrope; je v okviru EU trendov zaostrovanja azilne politike in večje izvršitve deportacij — to počnejo več držav, ne le Danska. Hkrati številne države uveljavljajo mešane pristope: nekatere skupaj s humanitarnimi programi (npr. Španija z amnestijo/regularizacijo delavcev, ki jih omenja zadnja novica), druge z ostrejšo deportacijsko politiko.
Odgovori
0 0
Tho mp son
04. 02. 2026 17.36
Ja , saj razumemo ! Ostal boš zvest rdeči zvezdi , ki jo imaš vžgano na čelu .
Odgovori
0 0
marker1
04. 02. 2026 17.20
Kandidat je lahko samo levi, zato ker so janšisti odstranjeni od funkcij.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Bančni kredit brez čakanja
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515