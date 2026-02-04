Kdo sta najprimernejša kandidata za prevzem vodstva KPK?

Kdo je torej po oceni komisije najprimernejši in kdo najmanj primeren za opravljanej te funkcije?

V skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije je kandidacijska komisija izvedla postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in predsednici države Nataši Pirc Musar posredovala abecedni seznam kandidatov, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej.

Kandidacijska komisija v poročilu ugotavlja, da sta za opravljanje funkcije zelo primerna in da izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje Katarina Bervar Sternad in Denis Stroligo. Bervar Sternadova je sicer direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), ki je v preteklosti kandidirala tudi za mesto varuhinje človekovih pravic, Stroligo pa trenutno opravlja funkcijo direktorja založbe Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Kot primerna za mesto predsednika KPK je medtem komisija označila Andreja Matvoza in Mateja Menceja.

Komisija pa je morala posredovati tudi abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. V svojem poročilu je tako ugotovila, da kandidat Zvonko Zinrajh ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev za mesto predsednika KPK.

Pirc Musarjeva bo v naslednjih dneh na pogovor povabila kandidata, ki ju je komisija ocenila kot zelo primerna, nato pa mora biti skladno z zakonom opravljena tudi javna predstavitev izbranega kandidata.

Predsednica republike mora sicer novega predsednika KPK imenovati najkasneje do 25. februarja letos. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.