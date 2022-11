Na področju ljubljanskega Golovca je na desetine dreves porisanih z neonacističnimi simboli. Med neonacistično ikonografijo opazimo vse od zapisov "SS" , "HH" pa do tako imenovanega keltskega križa. Raziskali smo, kaj pomenijo simboli skrajnih desničarjev, zanimalo pa nas je tudi, kdo je drevesa porisal – so bili to najstniki ali člani neonacističnih skupin?