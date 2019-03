Priprt 35-letnik, ki je z ročno bombo poskušal oropati bankomat v Mariboru

Pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Andrej Kolbl je povedal, da so 23. septembra lanskega leta neznane osebe poškodovale bankomat v trgovskem centru v Mariboru in povzročile gmotno škodo v vrednosti več tisoč evrov.

Priprli so 35-letnika, ki je pri ropu uporabil ročno bombo, potem pa ugotovil, da do denarja v trezorju ne more priti in prizorišče zapustil brez denarja. Ta 35-letni Mariborčan je med 19. in 21. oktobrom še vlomil v podjetje v Limbušu in odtujil orodje v vrednosti 5000€.

Ročna bomba je bila v uporabi v nekdanji jugoslovanski armadi, pri nas pa je prepovedano orožje – da se jo pridobiti na črnem trgu. Osumljenec je bil že večkrat obsojen na področju premoženjske kriminalitete.