Kdo v tekmo za mariborskega župana?

Kdo bo Maribor vodil prihodnja štiri leta? Da se podajata v tekmo za županski stolček, sta doslej potrdila dva. Matej Vodopivec, kot kandidat Liste za pravičnost in razvoj, bo stavil na povezovanje. "Vključevanje vseh ljudi, vključevanje društev, družbe, tudi vseh verskih skupnosti. Najprej bo treba sesti, se pošteno pogovorit z vsemi odprtimi kartami in tako bomo dosegli pravičen preboj. Da ne bo vedno slišati: Ljubljana mora dati vse."

Znova, že tretjič, bo volivce skušal prepričati Igor Jurišič. "V tretje gre rado, pravijo. Glede na to, kaj smo opažali v mesecu marcu, smo ugotovili, da mesto ne potrebuje zgolj nove osebe, ampak nov način vodenja in upravljanja tega mesta."

Ali se bo potegoval še za četrti mandat, se aktualni mariborski župan Saša Arsenović medtem še ni izjasnil. "Bom odločitev sprejel konec avgusta, začetek septembra."

Županovanje do leta 2030 bi posvetil ugodnejši stanovanjski politiki in privabljanju visokokvalificiranega kadra. "Ker smo dosedaj dokazali, da imamo to absorpcijsko moč in da znamo, zmoremo z našim znanjem, da bomo razvijali dodatna delovna mesta in ohranjali naše znanje v regiji."

Se pa Arsenovič, ki se sicer sooča z očitki o domnevni korupciji, novembra gotovo ne bo še enkrat soočil z nekdanjim županom in večkratnim kandidatom Francem Kanglerjem. Ta se je kot državni sekretar namreč vrnil na notranje ministrstvo, kjer je že služboval pod prejšnjo Janševo vlado.

Se pa v javnosti pojavlja vse več imen drugih možnih kandidatov. Kandidaturo za župana Maribora je aprila napovedal nekdanji vodja Viol Roman Križnjak, čeprav ni znano, s čigavo podporo. Omenjata se tudi direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz ter novinar in povezovalec prireditev Bor Greiner.