Kdo vozi danes? Vi ali alkohol?

Agencija za varnost prometa in Policija 15. junija začenjata akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog v prometu, tudi s poostrenim nadzorom do 21. junija

icon-expand Agencija za varnost prometa je Policiji donirala 1.000 hitrih testov za droge, z namenom, da se področje nadzora nad vožnjo pod vplivom droge še okrepi FOTO: Arhiv ponudnika

Več kot vsako tretjo smrt v prometu zakrivili opiti povzročitelji V 507 nesrečah, povzročenih pod vplivom alkohola, je do konca maja letos umrlo 13 oseb (od skupaj 32 umrlih v prometnih nesrečah), 35 je bilo hudo in 167 lažje telesno poškodovanih. Agencija za varnost prometa bo zato od 15. do 21. junija informirala in ozaveščala o tveganjih za vožnjo pod vplivom alkohola in drog, Policija pa bo izvajala poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Policija bo letos prvič izvedla maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov, ki bo potekal 20. 6. 2020, od 18. ure tistega dne do 6. ure naslednjega dne. Alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč. Agencija za varnost prometa znova poziva k ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola in drog.

icon-expand Pri 1,5 promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo poveča za kar 22-krat! FOTO: Arhiv ponudnika

Ena merica alkohola se v telesu presnavlja eno uro Slovenija se uvršča med države, kjer je poraba alkohola na odraslega prebivalca med najvišjimi v Evropi. Ta po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije znaša 12,6 litrov čistega alkohola na prebivalca nad 15 let. Tveganja glede vožnje pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc so zelo visoka, saj zmanjšujejo psihofizične sposobnosti za varno sodelovanje v prometu. Zato je nujno, da za volan, na motor, moped ali kolo sedemo trezni. Ena merica alkohola, kar je 0.3 dcl žganja, 1 dcl vina ali 2,5 dcl piva, se namreč v telesu presnavlja eno uro. Pri večji količini popitega alkohola se ta čas podaljša. Pri 1,5 promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo poveča za kar 22-krat. Agencija za varnost prometa zato na voznike naslavlja sporočilo: »Kdo vozi danes? Vi ali alkohol?«

Zaradi stereotipov o vožnji pod vplivom alkohola vse življenje lahko obžalujete en sam trenutek nepremišljenosti: »Ne izpostavljajte sebe in drugih tveganjem v prometu, saj se vožnja motornega vozila ali kolesa pod vplivom alkohola lahko konča tragično. Vozite odgovorno! Tudi pri pešcih predstavlja alkohol pomemben dejavnik tveganja. Dosledno upoštevanje prometnih predpisov in cestnih razmer, previdnost in strpna vožnja so nujni sopotniki za varnejše poti. Naj alkohol ne bo vaš sopotnik,« opozarja Agencija za varnost prometa.

Letošnji neslavni rekorder s kar 3,13 promili alkohola, končalo se je tragično Najvišja izmerjena stopnja alkoholiziranosti povzročitelja prometne nesreče je bila letos 3,13 promila, končala se je s smrtnim izidom. Mnogi so prepričani, da lahko sodelujejo v prometu, vse dokler se ne pokažejo vidni in vedenjski znaki močne alkoholiziranosti, kot na primer zanašanje, dvojni vid, zapletanje v govoru. A že brez alkohola in drog je v prometu za nastanek tragičnih dogodkov dovolj le trenutek neprevidnosti, opozarja Agencija za varnost prometa.

icon-expand Ne izpostavljajte sebe in drugih tveganjem v prometu, saj se vožnja motornega vozila ali kolesa pod vplivom alkohola lahko konča tragično. Vozite odgovorno! FOTO: Arhiv ponudnika

Ne le alkohol, tudi vožnja pod vplivom drog prinaša usodne posledice V prvih petih mescih letošnjega leta je Policija ugotovila 3.553 kršitev s področja alkohola, odrejenih je bilo 130.399 alkotestov, 4.829 je bilo pozitivnih, 133 pa je bilo odklonjenih. Odrejenih je bilo 714 strokovnih pregledov za droge, 106 je bilo pozitivnih, 446 oseb je strokovni pregled odklonilo. Agencija za varnost prometa je maja Policiji donirala 1.000 hitrih testov za droge, z namenom, da se področje nadzora nad vožnjo pod vplivom droge še okrepi.

icon-expand Pozor! Od 15. do 21. junija bo Policija izvajala poostreni nadzor psihofizičnega stanja voznikov. FOTO: Arhiv ponudnika