Kdo vse bi se podal v bitko za ljubljanski županski stolček?

Profesorica je vstopila v razred in na tabli zagledala narisanega golega moškega. "Po končani uri naj se mi javi tisti, ki je narisal tole!" je dejala. Javil se ni nihče. Naslednji dan, ko je vstopila v razred, je na tabli zagledala napis: "Še vi narišite, kaj mi nudite, pa se bom javil!"