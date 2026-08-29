Slovenija
Kdo vse bi se podal v bitko za ljubljanski županski stolček?
Skoraj dva meseca minevata odkar sta Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop najavila skupni politični projekt za lokalne volitve, pa še vedno ni jasno, kdo od njiju se bo v Ljubljani potegoval za županski stolček. Seznam protikandidatov Zorana Jankovića je medtem vse daljši. Vladimir Prebilič je v ogenj poslal nekdanjega tesnega sodelavca Tatjane Bobnar.
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