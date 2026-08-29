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Slovenija

Kdo vse bi se podal v bitko za ljubljanski županski stolček?

Ljubljana, 29. 08. 2026 21.00 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
Žana Vertačnik
Urška Klakočar Zupančič

Skoraj dva meseca minevata odkar sta Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop najavila skupni politični projekt za lokalne volitve, pa še vedno ni jasno, kdo od njiju se bo v Ljubljani potegoval za županski stolček. Seznam protikandidatov Zorana Jankovića je medtem vse daljši. Vladimir Prebilič je v ogenj poslal nekdanjega tesnega sodelavca Tatjane Bobnar.

lokalne volitve janković ljubljana

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ArkaMast
29. 08. 2026 21.35
Ona bi bila ok, ali Mesec. Vse drugo, vozi ...
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-1
0 1
jutri_pa_res
29. 08. 2026 21.09
Štajerci navijamo za UKZ, da se bomo poscali od smeha...
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