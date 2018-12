Kje vse bodo izplačali radodarne božičnice?

Božičnica bo, pravi predsednik uprave gorenjskega Domela, ki zaposluje 1400 ljudi. Izplačali jo bodo v dveh delih."Božičnica je bila v prvem delu izplačana konec novembra v všini 300 eur bruto," pove Matjaž Čemažar. In janurja tudi 13. plača, o višini se še dogovarjajo. Znašala bo od 1200 do 1500 bruto, "odvisno od rezultata, ki ga bomo še do konca leta uspeli oblikovati".

Ljubljanske mlekarne bodo tako kot lansko leto decembra izplačale 500 evrov bruto vsem zaposlenim: "Je pa ta znesek neobdavčen, poleg božičnice izplačujemo še poslovno uspešnost". Ta znesek dobijo zaposleni januarja, in sicer v višini 30 odstotkov plače.

Pa farmacevti? Iz Krke so nam odgovorili, da bo božičnica malo višja kot lani, skoraj 1310 evrov bruto. Podobno tudi v Leku:"Božičnica bo izplačana rednim in agencijskim delavcem v višini 1330 evrov, v variabilnem delu pa je odvisna od plače posameznika," pravi Tina Cerar iz Leka. Januarja sledi še nagrada za poslovno uspešnost. Ta bo odvisna od posameznikove plače in doprinosa k poslovanju.