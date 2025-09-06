Svetli način
Slovenija

Kdo vse se je udeležil poroke leta?

Strunjan, 06. 09. 2025 15.13

L.M.
28

Popoldne sta se v Vili Tartini v Strunjanu poročila premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber Golob. Med svati je bilo tudi nekaj prepoznavnih imen.

Na poroki premiera Roberta Goloba in Tine Gaber Golob so se med gosti zbrali številni znani obrazi iz sveta politike, gospodarstva in javnega življenja. 

Med udeležneci so bili poslovnež Joc Pečečnik, direktor gradbenega podjetja Riko Janez Škrabec, generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan ter podjetnik Tomaž Subotič.

Med svati so tudi nekateri člani Gibanja Svoboda, med njimi podpredsednika vlade in ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon, vodja strankinih poslancev Nataša Avšič Bogovič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogodka se je udeležila tudi tiskovna predstavnica v kabinetu predsednika vlade Petra Aršič, videli pa smo lahko tudi evropsko komisarko Marta Kos.

Obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. 

Med gosti so bili še spletna vplivnica Katarina Benček, radijski voditelj Denis Avdić, predstavnik Slovenskih železnic Miha Butara in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Na dogodku ni bilo prisotnih tujih državnikov.

poroka Strunjan povabljeni Tina Gaber Robert Golob
