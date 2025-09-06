Kdo vse se je udeležil poroke leta?

Na poroki premiera Roberta Goloba in Tine Gaber Golob so se med gosti zbrali številni znani obrazi iz sveta politike, gospodarstva in javnega življenja.
Med udeležneci so bili poslovnež Joc Pečečnik, direktor gradbenega podjetja Riko Janez Škrabec, generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan ter podjetnik Tomaž Subotič.
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
Med svati so tudi nekateri člani Gibanja Svoboda, med njimi podpredsednika vlade in ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon, vodja strankinih poslancev Nataša Avšič Bogovič.
Dogodka se je udeležila tudi tiskovna predstavnica v kabinetu predsednika vlade Petra Aršič, videli pa smo lahko tudi evropsko komisarko Marta Kos.
- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
- FOTO: Bobo
Obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković.
Med gosti so bili še spletna vplivnica Katarina Benček, radijski voditelj Denis Avdić, predstavnik Slovenskih železnic Miha Butara in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
Na dogodku ni bilo prisotnih tujih državnikov.
