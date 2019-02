Kdo vse se je že znašel med goljufi?

V zdravstvu še vedno odmeva razkritje lažne zdravnice in medicinske sestre, ki je v Izoli in Trbovljah dostavila ponarejeno diplomo. Na policiji so v zadnjih petih letih obravnavali 17 primerov ponarejanja listin. Ponarejeno spričevalo je pred leti iz državnega zbora odneslo takratnega poslanca Desusa Ivana Simčiča, ponarejeno spričevalo pa je imela tudi poslanka SDS Alenka Koren Gomboc.