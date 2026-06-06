Kdo vse se v ljubljanskem živalskem vrtu – poleg sibirskega tigra – v teh dneh veseli naraščaja?

Ljubljanski živalski vrt nam zadnje čase pogosto postreže s kako zanimivo zgodbo. Najnovejša je rojstvo treh sibirskih tigrov, ki so zdaj stari le nekaj dni. Hkrati pa si tam lahko ogledamo žirafo, ki je iz Poljske prišla spoznat svojo novo simpatijo, ali mlade šimpanze, ki se učijo, kako je živeti v ljubeči družini. A v živalskem vrtu se lahko naučimo še nekaj bolj dragocenega – to, s kakšnimi čudovitimi bitji si delimo ta svet.