Slovenija

Kako je v Novem mestu poskrbljeno za varnost?

Novo mesto, 28. 10. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 1 uro

V Novem mestu je močno poostrena varnost zaradi protestnega shoda po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan. Novomeške policijske vrste so okrepili policisti iz drugih enot, koliko so jih poslali na pomoč, na Policiji ne razkrivajo. Pravijo le, da se aktivno pripravljajo na zagotavljanje varnosti na današnjem shodu. Ves čas je v pripravljenosti tudi specialna enota policije.

Na terenu v Novem mestu so policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir.

Policisti so posebej poskrbeli za varnost na protestnem shodu v središču mesta: "Policijska uprava Novo mesto se zaveda resnosti dogodka in se aktivno pripravlja, da bo s prisotnostjo policistov na terenu, ustrezno komunikacijo in izvedenimi ukrepi zagotavljala varnost občanov. Pri tem bomo uporabljali tudi tehnična sredstva za video- in avdiosnemanje dogodka," so sporočili s Policije.

Policija v Novem mestu
Policija v Novem mestu FOTO: Bobo

"Policisti stojijo tudi na vseh ulicah, ki vodijo na Glavni trg, kjer se začenja shod, s katerim želijo prebivalci JV Slovenije sporočiti, da imajo dovolj poslabševanja varnostnih razmer zaradi romske problematike," je iz Novega mesta poročala naša novinarka Tina Hacler.

"Policisti bodo pri varovanju in spremljanju dogodka operativne ukrepe sproti prilagajali aktualnim razmeram," so dodali.

Protestni shod bomo v živo spremljali na 24ur.com, del oddaje 24UR pa bo potekal V ŽIVO iz Novega mesta. 

Varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja policisti sicer že več dni zagotavljajo z okrepljenimi silami, so zatrdili na Policijski upravi Novo mesto.

Na vprašanje, ali se v mestu počutijo bolj varne, so prebivalci Novega mesta naši novinarski ekipi odgovorili: "Mogoče, da, ker se mi zdi, da so se zdaj malo bolj potuhnili, poskrili, ampak bo to trajalo teden, dva, mogoče tri, potem pa bo vse po starem," je dejala ena od prebivalk. "Malo, da, ampak ni tako, kot bi moralo biti," je dejal drugi sogovornik.

Vpoklic pomožnih policistov za čas do konca leta

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da se zaradi nemotenega opravljanja nalog Policije, ker je treba nadomestiti odsotnosti večjega števila aktivnih policistov, za opravljanje teh nalog do 31. decembra 2025 vpokličejo pomožni policisti, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je sistem pomožne policije namenjen popolnjevanju policijskih sil v obdobjih, ko je zaradi povečanih varnostnih obremenitev treba popolniti redne sestave policije za izvedbo nalog policije.

"Kot povečane varnostne obremenitve lahko izpostavimo zagotavljanje varnosti na območjih, kjer prebivajo pripadniki večetničnih skupnosti, pomoč policije Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pri privedbah pripornikov in ponovni začasni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko," so navedli.

Sistem pomožne policije je sicer eden temeljnih mehanizmov zagotavljanja zadostnih in ustrezno usposobljenih kadrovskih virov v primeru soočanja z zahtevnejšimi varnostnimi izzivi, so spomnili.

novo mesto romi dolenjska varnost policija
