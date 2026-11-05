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Slovenija

Kdo zahteva referendum o JEK 2, kdo opozarja na zamujene priložnosti?

Krško, 05. 11. 2026 19.22 pred 42 minutami 4 min branja 9

Avtor:
Svet M.P.
Županski kandidati za Krško

Krško je mesto, kjer že desetletja proizvajajo električno energijo za Slovenijo. Zdaj pa je pred njim še večja odločitev - drugi blok jedrske elektrarne. Projekt, ki lahko zaznamuje prihodnje generacije, a odpira tudi vprašanje: kakšno korist bi od njega morali imeti občani? V oddaji SVET smo soočili tri kandidate za položaj na čelu Mestne občine Krško, aktualnega župana Janeza Kerina, Dušana Šiška in Janjo Starc.

Gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem sicer ne nasprotuje nobeden od treh kandidatov, ki smo jih soočili v studiu. Janja Starc (SLS, Prerod) je poudarila, da občani že več let sobivajo z jedrskim objektom in vedo, kaj vse prinaša v njihovo okolje. "Zavedamo se tudi, da verjetno ne bomo mogli zadostiti vsem potrebam po energiji, če ne bomo imeli drugega stabilnega vira energije, to je drugega bloka jedrske elektrarne," je dejala.

Aktualni župan Krškega Janez Kerin je dodal, da je bilo tudi dosedanje večletno sobivanje z obstoječim objektom varno ter tudi koristno za občanke in občane, "čeprav sami tega včasih niti ne prepoznajo". "Zagotovo se bomo borili tudi v prihodnje, da bomo te bonitete, ki jih imamo, ohranili oz. nadgradili s ciljem boljše kvalitete življenja na tem območju," je poudaril.

Dušan Šiško, ki kandidira z Listo Dušana Šiška, je medtem poudaril, da za prvo jedrsko elektrarno na njihovem območju niso imeli možnosti odločanja, pri drugi pa da se morajo najprej pogovarjati o lokaciji. "Ne moremo danes doreči lokacije v Krškem, saj še ni bilo referenduma, da se bomo lahko na njem odločili. Država je tista, ki se bo nato pogovarjala z občino Krško. Ne morem jaz kar priti na vaš vrt in tam posaditi češnje, če mi ne date soglasja," je karikiral.

Ob tem je dodal: "Čudim se ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu in predsedniku vlade Janezu Janši, ki sta dejala, da bosta odločala brez naše vednosti v Posavju."

Zahteva po referendumu?

Kerin je dejal, da z državo sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, naslednja faza pa da je soustvarjanje zakona o razvoju regije. "Vsi se zavedamo, da je dodatni jedrski objekt strateškega pomena več vlad, več generacij," je povedal in poudaril, da ne bo nihče dovolil, da bi bili "izigrani". Pojasnil je tudi, da so "obljube" dane glede na državni prostorski načrt, ki ga je označil za "živ dokument".

"Če bi bila jaz županja že ta mandat, bi se o tem začeli pogovarjati že v letu 2023, ko se je začelo govoriti o pobudi državnega prostorskega načrta. Mi pa smo torej malce zaspali na tem področju. Kot občinska svetnica sem sicer dala pobudo že takrat in nekaj se je tudi začelo dogajati. Ampak vlak nam bo odpeljal," je dejala Starčeva.

Ob tem meni tudi, da bo prizadeto tudi gospodarstvo, saj da so glavne obrtne oz. podjetniške cone umeščene v območju državnega prostorskega načrta, pri katerem pa da zamujajo.

Županski kandidati za Krško
Županski kandidati za Krško
FOTO: Kanal A

Šiško vztraja pri odločanju prebivalcev in referendumu, Starčeva je prav tako jasna, da brez družbene podpore objekta v njihovem okolju ne bodo sprejeli. "Ne razumem ministra, ki je izjavil, da referenduma najverjetneje ne bo. Naš pogoj je referendum," je dejala, ob tem pa si želi tudi jasnih smernic ter določanja pogojev s strani občine, da bi dobili "ustrezno in pravično nadomestilo, možnost izrabe odvečne toplote itd."

Kerin meni, da bi prebivalci na referendumu podprli ta projekt. Se pa ne strinja z oceno Starčeve, pa tudi Šiška, da so zaspali in na tem področju ne naredili ničesar.

Strinjajo se glede pomena čistilne naprave

Šiško je poudaril, da je gradnja čistilne naprave nujna, vendar bi se morali pred tem dogovoriti s krajani, ki jih projekt zadeva. Kot je opozoril, je v igri šest možnih lokacij, dokončna pa še ni določena. Kljub temu naj bi se po njegovih informacijah že pripravljalo gradbeno dovoljenje.

Kerin je gradnjo nove čistilne naprave označil za eno od prioritet prihodnjega mandata. Pojasnil je, da so po stečaju družbe Vipap, s katero je občina od leta 2010 uporabljala skupno čistilno napravo, začeli iskati novo rešitev. Na podlagi strokovnih mnenj so določili šest možnih lokacij, vendar so jim krajani nasprotovali, zato zdaj iščejo novo. Zavrnil je tudi očitke o neaktivnosti občine in ocenil, da nekatere politične skupine to vprašanje izkoriščajo.

To je tudi prioriteta Starčeve, ki je poudarila, da je na drugi redni seji dala pobudo, da se takoj pristopi k reševanju tega vprašanja, najde lokacijo in začne s postopki umeščanja nove čistilne naprave. "Takrat so bile namreč že težave v podjetju Vipap. Ampak v naši občini smo imeli druge prioritete, od gradnje bazena do parka urbanih športov in tako naprej, in ni bilo denarja. Če bi takrat začeli, danes te težave ne bi imeli," je dejala.

In katere so po mnenju kandidatov neizpolnjene obljube aktualnega župana? Več v priloženem videoposnetku.

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KOMENTARJI9

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čokolino23
05. 11. 2026 20.04
Kaj pa omrežje ?? pade snek,močan veter in je velik del Slovenije brez energije !!
Odgovori
0 0
Jack oLantern
05. 11. 2026 19.58
Vsekakor mora biti najprej lokalni referendum v Posavju. Tako je bilo predstavljeno tudi na lokalnih predstavitvah.
Odgovori
0 0
Jezna lepookica
05. 11. 2026 19.54
Tudi pri NEKu je nekdo fajn zaslužil, da bodo pustili gradnjo...
Odgovori
+1
1 0
ibasumik
05. 11. 2026 19.42
Povprečen krčan bo od nek2 imel le gužvo, polno mesto tujcev, in višje cene nepremičnin, tako da njihovi otroci ne bojo mogli na svoje. Peščica že zdaj bogatih pa bo še bolj obogatela.
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+4
4 0
enapi
05. 11. 2026 19.41
Vlada raje sprašuje o burkah kot o resnih vprašanjih.
Odgovori
+2
4 2
Jezna lepookica
05. 11. 2026 19.32
Podjetje, ki naj bi gradili Nek2 je v stečaju in nikjer ne gradi.Zakaj bi v Sloveniji?!
Odgovori
+3
4 1
misterbin
05. 11. 2026 19.31
Tako je referendum .Ne moreta dva ali trije odločati o gradnji .
Odgovori
+4
5 1
Aristofan
05. 11. 2026 19.30
Ustavimo JEK 2, preden postane najdražja napaka v zgodovini Slovenije. Več kot 20 milijard evrov za projekt, ki bi bil morda dokončan šele čez deset ali več let, je nesprejemljivo tveganje. Svet medtem pospešeno vlaga v obnovljive vire, baterijske sisteme in decentralizirano energetiko. Namesto da stavimo vse na eno karto, potrebujemo hitrejše, cenejše in manj tvegane energetske rešitve.
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+5
5 0
ibasumik
05. 11. 2026 19.41
raje računaj na 50 miljard, saj čez 10 let bo vse 2x dražje. pol pa še aneksi....
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+2
2 0
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