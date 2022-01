Srbski mediji: Vučić Jankovića snubi za župana srbske prestolnice

Navedbe portala Direktno so sicer zelo hitro demantirali srbski provladni mediji, urednik Vučiću naklonjenega Telegrafa je na Twitterju celo zapisal: "Do kdaj se še boste sramotili?" Na vprašanje glede poziva Vučića pa ljubljanski župan odgovarja: "S predsednikom Vučićem o tem nisem govoril. Predsednik Vučić je dober predsednik."

A četudi do pogovora ni prišlo, obstajajo dokazi, da se je Vučić z idejo več kot poigraval, je prepričan Velimirović. Kakšna je v Beogradu naklonjenost Jankoviću, naj bi v Vučićevem taboru že preverili s pomočjo javnomnenjske raziskave. "Po ratingih, ki smo jih pridobili, je Janković res dobro uvrščen in najboljši med vsemi kandidati SNS," zatrjuje Velimirović.

In kot tak as v rokavu predsednika Vučića, ki so mu beograjski volivci za razliko od ostale Srbije na nedeljskem referendumu o spremembi ustave sicer namenili večinski ne. "Ampak da je bilo tako popularno v Srbiji, da tudi analize kažejo, ankete, ki jih vodijo, da bi dobil še več glasov v Beogradu, če bi jaz bil njegov kandidat in na veliko zanimanje ljudi iz Beograda, ki me kličejo, je to res ena velika čast," odgovarja Jankovič. A kot dodaja, ta trenutek ne ve niti, ali bo za župana še enkrat kandidiral v najlepšem mestu na svetu.