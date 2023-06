'Kdor vidi zlorabo nad pacienti in je ne prijavi, je tudi sam v kazenskem postopku'

Kaj se dogaja za zaprtimi vrati na Psihiatrični kliniki v Ljubljani? Po razkritju grozljivih pričevanj okrutnega in neusmiljenega ravnanja zaposlenih z bolniki vodstvo klinike zatrjuje, da nadzori nepravilnosti in nasilja niso zaznali. Ali se osebje res izživlja nad pacienti, ki že sicer spadajo med bolj ranljive skupine? In kaj, če kaj, ob tem dela ministrstvo za zdravje? Da do nasilja morda res prihaja, vedo že vsaj od marca.

Ne od včeraj ne od lani ne od predlani. Nehumano in nasilno ravnanje se za temi vrati ljubljanske Psihiatrične klinike dogaja že več kot desetletje, je razložila Barbka Špruk, ki je leta 2008 na psihiatrično kliniko zaradi hude depresije in anksioznosti samovoljno odšla na zdravljenje. "Rekla sem, sama sem prišla v psihiatrično bolnišnico in jaz zdravil ne bom vzela. Dvakrat me je opozorila: ''Barbka, vzemite zdravila.'' Nakar se je zgodil napad medicinskih tehnikov in sester name in so me kot prašiča zvlekli v eno sobo, zvezali za roke, noge in z jermeni na posteljo. Torej obe roki, obe nogi in bila sem več dni privezana," je pojasnila. Zgodbe o – kot se je izrazil eden od pacientov – trpinčenju, mučenju in izživljanju so pred dnevi razkrili na portalu N1. "Pretepali so me po jajcih, po vsem telesu. Blazino so mi pritiskali na obraz. Občutek sem imel, da me hočejo umoriti. Dušil sem se. Mislil sem, da bom umrl," se glasi le eno od pričevanj o ravnanju s pacienti. "Trije tehniki so stali ob postelji, na kateri je bil privezan ta pacient. Eden od teh je pacientu v obraz tiščal vzglavnik, drugi ga je prek odeje boksal v trebuh in roke, tretji pa v mednožje." "Večkrat sem bila od svojih soborcev opozorjena, naj bom tiho. Sodeluj v njihovi igri, njihova igra je taka, da moraš pojesti vsa zdravila, ne smeš se upirati. Ali je to zdravljenje ali je to pohabljanje? Torej jaz sem imela stisko, ta stiska pa je postala še hujša zaradi tega," je razložila Barbka.

icon-expand Stanje na zaprtih oddelkih slovenskih zavodov FOTO: Varuh človekovih pravic

To stanje pa zdravstvenemu ministru ni nikakor tuje. Na to so ga že pred več kot dvema mesecema namreč opozorili v Zbornici zdravstvene in babiške nege, ko so po več prijavah lanskega decembra opravili izredni strokovni nadzor, nato pa 35 strani dolgo poročilo poslali na ministrstvo z ugotovitvami, da obstajajo sumi kaznivega dejanja. Pa se je – dodaja predsednica Zbornice – zgodilo bore malo. "Že dva meseca poizvedujejo, ali bodo uvedli sistemski nadzor ali ne. Jaz mislim, da je bil strokovni nadzor izveden zelo kompetentno, zelo korektno in da bi do sistemskega ukrepanja že moralo priti," je dejala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Toda v povzetku strokovnega nadzora izpostavljajo, da komisija ne more nedvoumno potrditi, ali se nasilje zaposlenih nad pacienti in zaposlenimi dejansko dogaja ali ne. Psihiatrična klinika je na več zahtev direktoratov za pojasnila namreč odgovorila, da "zaradi pomanjkanja objektivnih podatkov ni mogoče ugotoviti dejanskih okoliščin opisanega dogodka" in "opisi so izjemno skopi, zelo splošni, ne določni ne po času ne po kraju ali osebah. Na take očitke je težko kompetentno odgovoriti ali kakor koli resno pojasniti stanje" ter "da ni šlo za nasilno vedenje zaposlenih in da so pritožbe neutemeljene". A v nadzoru zbornice zapisujejo: "Vsekakor komisija utemeljeno dvomi v ustrezno prepoznavo, poročanje in obravnavo nasilnih dogodkov." Minister, ki glede dogodkov še vedno molči, pa bo ukrepe predstavil jutri.

icon-expand Psihiatrična klinika Ljubljana FOTO: POP TV

V oddaji 24UR ZVEČER sta o tem spregovorila Aleš Šabeder, direktor Urada za nadzor, investicije in kakovost v zdravstvu, in direktor Psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar. Kot je pojasnil Šabeder, na ministrstvu za zdravje obsojajo vsakršno obliko nasilja nad pacienti. "Na ministrstvu se ukvarjamo s to zadevo od lanske jeseni, sprejeli smo kar nekaj ukrepov, začeli smo s sistemskim nadzorom, Zbornica zdravstvene in babiške nege je opravila zdravstveni nadzor," je pojasnil. Dodal je, da vršijo vse možne ukrepe in vse, kar je v zvezi z njihovimi pristojnostmi. Kakšni so pa ukrepi za prihodnost? "Izvedli bomo sistemski nadzor na kliniki, zadevo smo naznanili tudi Policiji in podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, kar se pa tiče kadrovskih ukrepov, odvisno so od tega, kaj bodo pokazali postopki, ki trenutno tečejo." Minister Danijel Bešič Loredan je danes na sestanek poklical Zalarja, a kot je ta razložil, ni zahteval njegovega odstopa. Minister naj bi mu dejal, da bo do zamenjave prišlo, v kolikor bo sistemski nadzor pokazal kakšne pomanjkljivosti.

icon-expand Novinarska konferenca vlade FOTO: Bobo

Glavni očitek ministrstvu za zdravje je, da so bili že marca obveščeni o nasilju v psihiatrični kliniki, pa niso ukrepali. Šabeder je razložil, da so se ukrepi vršili, zadevo so predali tudi ustreznim institucijam, nekateri so s svojimi pregledi zaključili in niso podali zaključkov, s strani Policije so prejeli obvestilo, da je to še vedno v fazi preiskave, potekala pa naj bi še ena aktivnost, da se razčistijo dejstva in da se pride resnici do dna. "Želimo priti do točke, kjer bo zadevo možno neizpodbitno ovreči ali pa ugotoviti, kaj se je dogajalo." Dodal je, da je v pregledu, ki ga je izvedla zbornica zdravstvene in babiške nege, v zaključku tega poročila navedeno, da ne morejo neizpodbitno ovreči, niti obsoditi kakšnega kaznivega dejanja. "Tudi Policija v postopku ni ugotovila nobenih znakov kaznivega dejanja in nadaljuje z zbiranjem podatkov. Gre za kompleksno področje zdravljenja in za kompleksne procese, pri katerih je treba priti resnici do dna." Kot je povedal, so s strani psihiatrične bolnišnice dobili vsaj pet odgovorov, pojasnila, ki so jih želeli, zato bodo zdaj ta nadzor razširili na sistemski, da bodo poskušali s širšo ekipo strokovnjakov priti resnici do dna.

V poročilu Zbornice zdravniške nege sicer jasno piše, da njihova komisija utemeljeno dvomi v ustrezno prepoznavo, poročanje in obravnavo nasilnih dogodkov s strani psihiatrične bolnišnice. Zalar je odgovoril, da gre za neko mentalno neustrezno kombinacijo. Po njegovem mnenju ima celotna situacija zdaj nekoliko inkvizicijski pridih, saj so vse nadzore že naredili, ampak ker so bili nedoločni in spreminjajoči, niso mogli ukrepati, ker niso vedeli, proti komu. "Zdaj, ko so se pojavili naznanitelji, ki so se prej bali o tem govoriti, smo stvar nekoliko zasukali. Govorili smo z vodjami, ki niso videli nasilja, nekateri od vodij so nam povedali, kdo te vesti širi, in tudi z njimi smo naredili razgovore, a tudi niso videli nasilja. Torej mi nimamo nič v rokah, so pa neke zgodbe, približno takšne, kot je bilo za časa inkvizicije. Naj se konkretno povedo dogodki," je dodal. "Kdor vidi takšno stanje, gre za kaznivo dejanje, ti namreč ne moreš nemočno osebo dušiti. Ta oseba bi morala takšno dejanje prijaviti in ker ni prijavila, je tudi sama v kazenskem postopku," je sklenil.

icon-expand Pacientka ob sprejemu (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock