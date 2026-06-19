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Slovenija

Keber kritičen do dneva za administracijo: Odločitev konceptualno napačna

Ljubljana, 19. 06. 2026 11.36 pred 2 urama 3 min branja 19

Avtor:
M.S.
ZD Ljubljana

Nekdanji minister za zdravje in član iniciative Glas ljudstva Dušan Keber je kritičen do vodstva Zdravstvenega doma Ljubljana, ki poskusno uvaja en delovni dan zdravnikov na teden za administrativna opravila. Kot poudarja, njihova odločitev ni zgolj slabo utemeljena, ampak tudi konceptualno napačna. Vodstvo poziva, naj ukrep odpravijo. Na ZZZS in ministrstvu medtem odgovarjajo, da bodo spremljali ukrep.

Nekateri ljubljanski družinski zdravniki bodo po novem na voljo za neposredno obravnavo pacientov le štiri dni na teden namesto dosedanjih petih. En delovni dan bo rezerviran izključno za administrativno delo.

Takrat bodo urejali bolniške staleže, predpisovali recepte, izdajali kontrolne napotnice, pripravljali dokumentacijo za invalidsko komisijo ter izvajali posvete na daljavo.

Dušan Keber iz civilne iniciative Glas ljudstva meni, da bi morala biti tovrstna sprememba organizacije dela v največjem zdravstvenem domu v državi predmet javne razprave. "Javnost ni dobila nobene prepričljive utemeljitve za uvedbo takšnega ukrepa niti ocene njegovih posledic za paciente. Sklicevanje na boljšo organizacijo dela ali na obilico administrativnih opravil ne more upravičiti trajnega zmanjšanja dostopnosti pacientov do njihovega osebnega zdravnika," je zapisal v javnem pismu.

Zagotovila zdravstvenega doma, da se za paciente ne bo nič spremenilo, po njegovem mnenju ne držijo, saj da nadomeščanje lahko deluje pri posameznih odsotnostih, ne more pa postati trajen organizacijski model.

"Še toliko manj razumljiva je odločitev zato, ker so se administrativna bremena družinskih zdravnikov v zadnjih štirih letih zmanjšala, število družinskih zdravnikov pa povečalo. Hkrati ima Slovenija že danes med državami Evropske unije najmanjše število opredeljenih pacientov na zdravnika. Težko je razumeti, zakaj bi prav v takšnih razmerah postala prva, ki bi pacientom še za eno petino časa odvzela njihovega osebnega zdravnika," je dodal.

Nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber
Nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber
FOTO: Damjan Žibert

Kot je še zapisal Keber, naj bi si zdravniki za administrativni dan lahko izbrali ponedeljek ali petek. S tem bi se odsotnost osebnega zdravnika združila z vikendom, kar bi po njegovih besedah pomenilo tridnevno prekinitev dostopnosti.

"Dejstvo, da si zdravnik lahko izbere delo od doma in to na ponedeljek ali petek, bo v javnosti neizogibno ustvarilo vprašanja o resničnih motivih takšne ureditve. Je njen namen res učinkovitejša organizacija dela? Ali pa gre tudi za možnost podaljševanja vikendov?" se sprašuje Keber.

"Odločitev vodstva ZD Ljubljana ni zgolj slabo utemeljena. Je konceptualno napačna. Nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik vsak teden en delovni dan prenehal biti osebni zdravnik," je še dodal in pozval vodstvo, naj ukrep odpravi.

Ambulanta
Ambulanta
FOTO: Shutterstock

Zdravstveni dom zavrača očitke

V ZD zagotavljajo, da nova organizacija dela prinaša kakovostnejšo in učinkovitejšo zdravstveno obravnavo. Dela zdravnikov ne spreminja, ampak ga zgolj reorganizira, zatrjujejo. Če je zdravnik doslej administrativne naloge pogosto opravljal med ordinacijskim časom, bo po novem ta čas lahko v celoti namenil bolnikom, pojasnjujejo. Za nujne primere bo na voljo nadomestni zdravnik.

Nov način dela za zdaj poskusno uvajata dva družinska zdravnika, še eden pa je za takšno organizacijo dela že zaprosil. O morebitni širitvi sistema bodo odločali na podlagi rezultatov reorganizacije.

ZZZS in ministrstvo bosta spremljala ukrep

Na ZZZS medtem pravijo, da s predvidenimi spremembami predhodno niso bili seznanjeni. Po pozivu jim je ZD Ljubljana poslal kratka pojasnila, a ker razpoložljive informacije še ne omogočajo celovite presoje ukrepov in njihovih učinkov, bodo z vodstvom nadaljevali strokovni dialog.

Na ministrstvu za zdravje pa so pojasnili, da s spremembami niso bili seznanjeni, njihova podrobnejša organizacija pa da ni v pristojnosti ministrstva.

"Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo pri organizaciji dela spoštovati veljavno zakonodajo ter zagotavljati nemoteno in varno obravnavo pacientov. Učinke nove ureditve bomo spremljali predvsem z vidika dostopnosti zdravstvenih storitev in zadovoljstva pacientov," so zapisali.

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KOMENTARJI19

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Petur
19. 06. 2026 13.49
lačen jim nihče več ne more dvigniti..mogoče pa Fides noče neko nagrado za toliko truda ki ga je vložil za lomljenje korakov neesdeesovi vladi...država bi morala kaj povprašati te zdravnike o etiki njihovega poklica...
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0 0
Hudi časi
19. 06. 2026 13.49
Tudi jaz menim, da bi morali birokracijo urejati vsak dan po eno uro, ne pa en dan v tednu. Sicer pa večino teh bolnišk in receptov uredi medicinski tehnik.
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+1
1 0
MAGAvojc
19. 06. 2026 13.46
naj si dabijo administratorja, to ni dohtarsko delo
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+1
1 0
igy02
19. 06. 2026 13.41
Kdo za vraga je ta voluhar Keber, da ga je treba vprašati za vse stvari. Kot minister je bil nula. Operacijske mize je kupoval po dvojni ceni.
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+1
1 0
Hudi časi
19. 06. 2026 13.41
Najbolje, da imajo en dan za administracijo in enega za malico. Preostale 3 pa naj delajo s pacienti.
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+1
2 1
Senzor
19. 06. 2026 13.38
V petek se bodo čohali po zadnjici , predčasno odšli domov ali se odpravili proti morju. Ta administracija ob koncu tedna, kaže na podaljšan vikend, namesto skrb za paciente.
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+1
1 0
Senzor
19. 06. 2026 13.33
Zdravstvo nam hvalijo in predstavljajo samo še preko ekrana. Še ostale dni, ko bi morali delovati so nedosegljivi. Vsem zdravnikom in ostalim delavcem v zdravstvu zmanjšati za 50% plačo, saj delajo z minimalno obremenitvijo od covida dalje.
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+2
3 1
Mikcar
19. 06. 2026 13.32
V petek bodo zbrisali ob 12h na morje in si uredili delo v ponedeljek po 12h.
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+3
3 0
Banion
19. 06. 2026 13.16
Keber na napačne anslavljaš kritiko, tega ni kriv ZD ampak država. Tudi ti si bil minister in si tudi predpisal kakšno evidenco. Če bo sedanja vlad s svojimi ukrepi v zdravstvu poenostavila sistem bo zmagala.
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-3
1 4
tornadotex
19. 06. 2026 13.12
V tem ZD Ljubljana pametujejo kar nekaj po svoje...očitno si lahko privoščijo 1 dan na teden,da malo frčkajo po parjih, vlečejo dodatni dan za dopuste ali odmor...potem pa hitro sklamfajo papirje....poznamo ta sistem..
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+3
3 0
Mali medo
19. 06. 2026 13.00
Ko je bil minister je vse zavozil sedaj pa pametuje. Dej naj bo v penziji pa mir da.
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+0
4 4
Prelepa Soča
19. 06. 2026 12.57
Nisem vedel, da je potrebno vsaj 6 let krepko študirati, da se ukvarjaš z administracijo.
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+4
4 0
Rudar1
19. 06. 2026 12.57
Pa kdo še posluša tega Metuzalema ki je izgubil ves stik z realnostjo
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-1
3 4
Hudi časi
19. 06. 2026 13.44
Samo 10 let je starejši od našega priljubljenega vodje Janeza.
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0 0
lokson
19. 06. 2026 12.35
Prva troživka na Slovenskem, naj bo kar lepo tiho. Pokvarjenc.
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+1
6 5
Gutenberg
19. 06. 2026 12.32
Pod prejšnjo vlado se ni oglašal. Ko je bil minister, tudi ni uvedel najboljših in najpametnejših procedur. Z visoko državno penzijo pa zdaj lahko pljuva ...
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-1
4 5
vlahov
19. 06. 2026 12.18
Keber ne presoja več normalno.
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+1
7 6
Hudi časi
19. 06. 2026 13.48
A zato, ker kritizira odločitev vodstva ZD Ljubljana?
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0 0
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