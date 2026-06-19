Keber kritičen do dneva za administracijo: Odločitev konceptualno napačna

Nekateri ljubljanski družinski zdravniki bodo po novem na voljo za neposredno obravnavo pacientov le štiri dni na teden namesto dosedanjih petih. En delovni dan bo rezerviran izključno za administrativno delo.

Takrat bodo urejali bolniške staleže, predpisovali recepte, izdajali kontrolne napotnice, pripravljali dokumentacijo za invalidsko komisijo ter izvajali posvete na daljavo.

Dušan Keber iz civilne iniciative Glas ljudstva meni, da bi morala biti tovrstna sprememba organizacije dela v največjem zdravstvenem domu v državi predmet javne razprave. "Javnost ni dobila nobene prepričljive utemeljitve za uvedbo takšnega ukrepa niti ocene njegovih posledic za paciente. Sklicevanje na boljšo organizacijo dela ali na obilico administrativnih opravil ne more upravičiti trajnega zmanjšanja dostopnosti pacientov do njihovega osebnega zdravnika," je zapisal v javnem pismu.

Zagotovila zdravstvenega doma, da se za paciente ne bo nič spremenilo, po njegovem mnenju ne držijo, saj da nadomeščanje lahko deluje pri posameznih odsotnostih, ne more pa postati trajen organizacijski model.

"Še toliko manj razumljiva je odločitev zato, ker so se administrativna bremena družinskih zdravnikov v zadnjih štirih letih zmanjšala, število družinskih zdravnikov pa povečalo. Hkrati ima Slovenija že danes med državami Evropske unije najmanjše število opredeljenih pacientov na zdravnika. Težko je razumeti, zakaj bi prav v takšnih razmerah postala prva, ki bi pacientom še za eno petino časa odvzela njihovega osebnega zdravnika," je dodal.