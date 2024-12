Kekčev kruh izpod peke: Nov kruh z okusom nostalgije

Kekčev značilni stožčasti klobuk, s katerim je pogumno raziskoval planinske poti in brezskrbno premagoval vse ovire, je bil navdih za ime novega kruha, ki so ga pri Lesaffre Slovenija v sodelovanju s pekarno Geršak in trgovsko verigo Engrotuš ustvarili za vse ljubitelje tradicionalnih okusov. Pripravljen je iz bele pšenične moke s polnozrnato ajdo ter vzhajan s kvasom Fala, kar mu daje bogat, a nežen in nostalgičen okus.

Kruh, ki nima le nostalgičnega okusa, ampak tudi videz

Kekčev kruh izpod peke je kruh posebne oblike, ki spominja na Kekčevo tipično pokrivalo. Ročno je pripravljen v pekarni Geršak in nato pečen pod sačem stožčaste oblike. Tradicionalni kovinski zvonec, ki je v državah Balkana izredno cenjen način priprave kruha, omogoča enakomerno peko, pri kateri se kruh sprva kuha in nato zapeče. Rezultat je mehka in aromatična sredica, obdana z bogato rustikalno skorjo.