Kemis in vrhniška občina različnega mnenja o stanju Tojnice

Čeprav mu odločba Agencije RS za okolje (Arso) tega ni več nalagala, je Kemis spremljal stanje Tojnice tudi v letih 2018 in 2019. Monitoringe so izvajali strokovnjaki ljubljanske biotehniške fakultete, Nacionalnega inštituta za biologijo, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Zavoda za ribištvo Slovenije.

Tudi letos so namreč v Kemisu naročili izvedbo analiz ekološkega stanja Tojnice. Izlov rib je v preteklih dneh že izvedel Zavod za ribištvo Slovenije, druge meritve in analize pa sledijo v avgustu. Stanje Tojnice je sicer tri leta po požaru v obratu, kjer med drugim obdelujejo nevarne odpadke, in po uspešni realizaciji sanacijskega programa dobro, so za STA zatrdili v Kemisu. "Vpliva požara na kakovost vode ni več zaznati," so dodali.

Glavna naloga monitoringov je bilo ugotavljanje uspešnosti sanacije. To so skušali oceniti s primerjavo stanja vode, sedimenta ter prisotnosti rastlinskih in živalskih vrst (alge, rastline, raki, ribe) pred mestom onesnaženja pri Kemisu gorvodno od obrata in mestom, ki je dolvodno od Kemisa in je bilo po požaru onesnaženo, so pojasnili v podjetju.

"Primerjava rezultatov monitoringov je pokazala, da je onesnaženost vode, sedimenta in prisotnost rastlinskih ter živalskih vrst na lokacijah pod Kemisom približno enaka, kot je gorvodno od Kemisa. To dokazuje, da je bil postopek sanacije potoka Tojnica pravilno izbran ter strokovno izveden," so zapisali.

Monitoring potoka je sicer pokazal, da je Tojnica še vedno obremenjena z onesnaževali, ki pa vanjo pritekajo gorvodno od podjetja Kemis, in sicer predvsem zaradi neurejene kanalizacije, kmetijstva, pa tudi zaradi posledic preteklih in sedanjih dejavnosti, ki so povzročile tudi pomor rib v Tojnici gorvodno od Kemisa v aprilu 2018, so med drugim zapisali v podjetju v obvestilu februarja letos.