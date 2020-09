Kemis mora v letu dni odstraniti črno gradnjo

Gradbeni inšpektor je 25. septembra družbi Kemis izdal odločbo, v kateri odreja, da mora družba v roku 360 dni od vročitve odločbe na lastne stroške odstraniti nezakonito zgrajene dele objekta A reciklažnega skladiščno predelovalnega poslovnega centra (SPPC) Kemis.

Inšpektor v odločbi podrobno opredeljuje dele objekta, ki so bili po požaru v letu 2017 zgrajeni nad temeljno talno ploščo objekta A na novo, brez gradbenega dovoljenja. V ponovnem postopku je gradbeni inšpektor na podlagi spisne dokumentacije, izjav strank in prič, fotografij, projektne dokumentacije, gradbenega dnevnika in zavarovalniškega poročila ugotovil, da je bil del objekta A reciklažnega skladiščno-predelovalnega poslovnega centra (SPPC) Kemis, po požaru 15. maja 2017, poškodovan do te mere, da je bil neprimeren za uporabo. Poškodovani del objekta, vključno z nosilnimi, ter obodnimi fasadnimi in strešnimi konstrukcijami, kakor tudi z njegovo notranjostjo, je bil brez pridobljenih upravnih dovoljenj odstranjen in v enakih gabaritih zgrajen na novo. Izvedeni posegi pomenijo gradnjo novega objekta. Ker se lahko gradnja novega objekta začne le na podlagi pravnomočnega ali vsaj dokončnega gradbenega dovoljenja, velja na novo zgrajeni del objekta A reciklažnega centra SPPC Kemis, Vrhnika, za nelegalno gradnjo, so sporočili z inšpektorata.

Gradbeni inšpektor z odločbo odreja, da se vzpostavi prejšnje stanje z odstranitvijo samo tistih delov objekta, ki so bili nesporno izvedeni na novo, in so zato nezakoniti. Obstoječi deli objekta, ki niso bili odstranjeni in so bila na njih izvedena le vzdrževalna dela, se ohranijo.

Rok za izvršitev te odločbe je določen upoštevaje čas, ki je glede na velikost, lokacijo in zahtevnost objekta potreben za organizacijo ter izvedbo odstranitvenih gradbenih del.

Gradbeni inšpektor v odločbi Kemis opozarja, da se bo v primeru neizpolnitve odrejenih obveznosti začel postopek izvršbe nedenarne obveznosti, ki se bo opravil po drugih osebah ali s prisilitvijo. Kot obvezen del odločbe so Kemisu izrečene tudi prepovedi, ki veljajo, ko je izrečen inšpekcijski ukrep zaradi nedovoljene gradnje, in sicer - izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi, njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti v njem, promet z njim ali zemljiščem, na katerem je in sklepanje drugih pravnih poslov, kot sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov med živimi.

Črne gradnje tudi drugi objekti

Kemis se je kar trikrat pritožil na odločbe gradbenega inšpektorata, a je ministrstvo za okolje in prostor vse pritožbe zavrnilo. V začetku letošnjega leta so inšpektorji presodili tudi v primeru drugih dveh objektov, in sicer da je glavna stavba centra za predelavo odpadkov črna gradnja, prizidek k njej pa da nima uporabnega dovoljenja. Kemis se je na te odločitve pritožil, a je ministrstvo pritožbe zavrnilo. Odločitev v primeru tretje stavbe - nadstrešnice za skladiščenje odpadkov - pa je takrat vrnilo gradbenemu inšpektoratu v ponovno odločanje.

Na Občini Vrhnika zadovoljni z odločitvijo

Direktor Kemisa Boštjan Šimenc je zaSTApojasnil, da v družbi odločbe še niso prejeli in z njeno vsebino niso seznanjeni.

Na spletni strani Občine Vrhnika pa je župan Danijel Cukjatizapisal, da je inšpektorat z odločbo"pritrdil mnenju Občine Vrhnika, ki že od leta 2017 vztraja, da mora biti občankam in občanom Občine Vrhnika zagotovljena ustavna pravica do zdravega in varnega okolja brez nevarnega delovanja družbe Kemis". Prav tako je zapisal,"da bo Občina Vrhnika sedaj lahko končno zaživela brez bremena družbe Kemis".