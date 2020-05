Kemis na upravnem sodišču ni uspel, črno gradnjo morajo zdaj porušiti?

Kemis je skupaj s tožbo zoper izdano odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki je ugotovil, da podzemni rezervoar (objekt C) predstavlja nelegalno gradnjo, vložil tudi predlog za izdajo začasne odredbe, po kateri bi se odreditev vseh ukrepov v zvezi s tem objektom prestavila na čas, ko bo sodba upravnega sodišča pravnomočna.

Kot je danes na spletnem portalu mojaobcina.si objavila Občina Vrhnika, je upravno sodišče v sredo zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe. Po navedbah občine to pomeni, da bodo še naprej veljali vsi ukrepi in prepovedi, ki jih je v svoji odločbi predvidel inšpektorat za okolje in prostor.

Poleg tega, dodaja občina, je upravno sodišče v obrazložitvi svoje odločitve navedlo, da celoten objekt Kemis (torej tudi objekta A in B) trenutno ne smeta delovati, "česar družba sicer še vedno ne upošteva, kar bi v končni posledici lahko imelo tudi znake kaznivega dejanja".

Ministrstvo za okolje in prostor je danes zaradi "formalnih pomanjkljivosti", kot pravi občina, vrnilo odločanje glede legalnosti objekta A gradbenemu inšpektoratu v ponovni postopek. Ministrstvo je po navedbah občine"tudi tokrat poudarilo, da je objekt A nelegalna gradnja in od inšpektorata ponovno zahteva zgolj to, da ugotovi, ali gre pri gradnji za novo gradnjo ali za rekonstrukcijo in ustrezno prilagodi ukrepe (delna ali odstranitev v celoti)". "Prav tako je lahko samo enaka tudi posledica glede prepovedi opravljanja dejavnosti," dodaja občina.