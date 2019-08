Kemis začasno prenehal sprejemati odpadke

Navedli so, da je Kemis v zadnje pol leta poskrbel za 13.067,4 ton odpadkov slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in gospodinjstev. "S tem je saniral tudi krizo kopičenja nevarnih odpadkov na razpršenih tovarniških in drugih dvoriščih po Sloveniji, ki je ogrozila delovanje mnogih družb in predstavljala posredno nevarnost tudi za širše okolje."

Kot je bila javnost ves čas po požaru in v času sanacije redno informirana, je celoten postopek sanacije in gradnje objektov v okviru sanacije potekal pod neprestanim nadzorom inšpekcijskih služb Ministrstva za okolje in prostor. "Te v okvirih stalnega nadzora niso odkrile nikakršnih kršitev zakonodaje, zato je nadvse nenavadno, da lahko isti organ skoraj dve leti po začetku sanacije sprejme in odloča diametralno nasprotno rezultatom svojega kontinuiranega nadzora," so zapisali ob tem.

Potem ko je Kemis v sredo prejel odločbo gradbene inšpekcije, ki gradbena dela, ki so bila izvedena v sklopu sanacije objekta po požaru, opredeljuje kot nelegalno gradnjo , so iz podjetja sporočili, da bodo odločbo preučili in se v okviru 15-dnevnega roka odločili o pritožbi. Ne glede na to, pa so z današnjim dnem prenehali dovažati odpadke svojih poslovnih partnerjev na lokacijo na Vrhniko.

Ob tem je varnostno in okoljsko nadgradil objekt na Vrhniki ter nadgradil upravljanje tako, da se količine obdelanih odpadkov v okviru enako velikega objekta, kot je bil pred požarom, ne bodo povečevale. V spoštovanju do okolja, v katerem deluje, je sprožil vse možne mehanizme za trajno sožitje in vključenost lokalne skupnosti v delovanje, so še navedli.

“Glede na vse povedano ter dejstvo, da smo hitro in učinkovito poskrbeli za celotno sanacijo vseh posledic požara ter glede na dosledno in načelno spoštovanje vseh usmeritev nadzornih in inšpekcijskih organov izražamo skrajno zaskrbljenost zaradi tega nerazumnega ukrepa,” je še zapisal direktor Kemisa Bostjan Šimenc.

Sporen podzemni betonski rezervoar za požarno vodo

Spomnimo. Odločba gradbene inšpekcije Kemisu nalaga, da mora do 30.6.2020 odstraniti nelegalno zgrajene dele objekta in takoj prenehati z opravijanjem dejavnosti na zemljišču, kjer se nahajajo nelegalno zgrajeni objekti.

Po obsežnem požaru v maju 2017 je Kemis dokončno saniral poškodovane objekte in proizvodnjo v polnem obsegu vnovič zagnal februarja letos. "Izpolnili smo vse pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja, inšpekcijski pregledi pa med izvajanjem sanacije niso ugotovili kršitev zakonodaje," so tedaj sporočili. Direktor pa je zatrdil, da do takega požara, kot so ga imeli leta 2017, v Kemisu ne more več priti.

V Kemisu so v okviru sanacije med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema, v okviru katere so celotno skladišče odpadkov - glede na prejeto odločbo nezakonito - pokrili z avtomatsko gasilno napravo na težko peno. Območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov so ob tem pregradili v manjše požarne sektorje, s čimer so fizično omejili širjenje plamena.

Po požaru sanirani objekt obsega odprto nadstrešnico, kjer se hranijo odpadki, prizidek k njej ter kot del novega avtomatskega gasilnega sistema na novo zgrajeni podzemni betonski rezervoar za požarno vodo z nadzemnim kontejnerjem. Slednjega bi Kemis lahko zgradil le na podlagi gradbenega dovoljenja, ki pa ga ni pridobil, je v odločbi zapisala gradbena inšpekcija in zaradi tega celotno rekonstrukcijo reciklažnega centra označila za črno gradnjo.

Kot je pojasnila inšpekcija, za gradbena in druga dela, s katerimi se vzpostavi stanje objekta pred požarom na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določbe zakona o graditvi objektov ne veljajo. Je pa gradbeno dovoljenje potrebno v primeru, da se objekt v okviru obnove poveča ali kako drugače spremeni. Pred začetkom gradnje podzemnega rezervoarja bi torej moral Kemis zaprositi za gradbeno dovoljenje.