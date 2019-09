Kemis že prevzema odpadke

"Toliko odpadkov, kolikor imamo terminov za tujino, že prevzemamo. Skladišča pa ne bomo napolnili. Nekaj več odpadkov bomo poskusili prevzeti do konca tedna,"je danes dejal Šimenc. Normalen obseg poslovanja pričakuje v prihodnjem tednu.

Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ v ponedeljek odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki je Kemisu odredil prepoved opravljanja dejavnosti, in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene. Inšpekcija mora sicer novo odločitev izdati v roku enega meseca.

Občina Vrhnika je odločitev ministrstva za okolje in prostor pričakovala, je v torek dejal župan Daniel Cukjati. V ponovljenem postopku nadzora pričakuje, da inšpektorji svojega mnenja ne bodo spreminjali."Verjamem, da bo inšpekcija upoštevala mnenje občine, ki je že dve leti nespremenjeno: da so bili vsi v sklopu sanacije zgrajeni Kemisovi objekti črna gradnja," je dejal.