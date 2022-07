Kempinski Palace Portorož in Obalno Zavetišče združila moči in pričela s sodelovanjem

Kempinski Palace Portorož s ponosom predstavlja novo doživetje za hišne ljubljenčke v hotelu. Partner tega projekta je Obalno Zavetišče Marjetice Koper, ki je za model pripeljalo svojo psičko Lijo. Cilj sodelovanja je v tem, da čimveč živali v zavetišču najde svoj dom.

Hotel Kempinski Palace Portorož je hotel za celotno družino. Hotel se zaveda, da so tudi štirinožni prijatelji del družine in se tudi oni radi pridužijo svojim lastnikom ob obisku petzvezdičnega hotela. Posledično so tudi oni deležni posebnega razvajanja ob obisku.

Vsak gost, ki potuje s hišnim ljubljenčkom, prejme v sobo visokokvalitetno ortopedsko posteljo, ki ustreza velikosti štirinožca, skledo za vodo in hrano ter lokalno pridelane prigrizke za hišne ljubljenčke iz Tačke Pasje Pekarne. V želji, da bi novost v sobah predstavili nekoliko drugače, je hotel združil moči z Obalnim zavetiščem Marjetice Koper in tako je skozi sodelovanje projekt prejel tudi pozitivno noto.