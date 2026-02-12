Kempinski se je poslovil, prihaja tajski Minor Hotels

Mattej Valenčič iz Luxury Slovenia pojasnjuje : "Kempinski je uveljavljena veriga in verjamem, da smo se navadili nanjo, jo spoznali in nam je bila blizu vrsto let."

Novica o tem, da najstarejši in najbolj ugleden portoroški hotel ne bo več del verige Kempinski, je sredi decembra presenetila tako celoten turistični sektor kot tudi širšo javnost.

Ko je sredi januarja nastopilo redno zimsko zaprtje, so s hotela sneli vse, kar ga je povezovalo z verigo Kempinski.

A kot kaže, bo hotel kmalu dobil novega upravljalca. Po naših informacijah so že od torka na obali predstavniki verige Minor Hotels, danes zvečer oziroma najkasneje jutri naj bi z lastniki – srbsko MK Group – podpisali novo večletno pogodbo.

Maja Uran Maravič iz Fakultete za turistične študije Turistica: "Minor Hotels je znamka, ki je v vzponu, ima velike ambicije v Evropi in upam, da se bodo te ambicije prenesle tudi na našo destinacijo."

Sogovornika se strinjata, da je v tem trenutku težko napovedati, ali je to korak naprej ali nazaj, vsaka hotelska veriga prinaša pluse in minuse.

Valenčič: "Pravzaprav je težko napovedovati prihodnost, vendar je veriga, ki prihaja v Portorož, močna, v Evropi je relativno razširjena in kot vsaka veriga tudi ta prinaša kupce."

Pomembno je, da se ohrani kontinuiteta turizma na najvišji ravni, še dodajata, čeprav bo hotel nekaj časa brez mednarodne verige. Neuradno smo izvedeli, da bo hotel ob spomladanskem odprtju še nekaj časa deloval samostojno, nato pa ga bodo najkasneje do prihodnje sezone pripravili na blagovno znamko nove hotelske verige. Minor Hotels je sicer tajska hotelska veriga, ki ima v lasti več blagovnih znamk, portoroški hotel naj bi spadal v butično kategorijo Collection.