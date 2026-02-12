Naslovnica
Slovenija

Kempinski se je poslovil, prihaja tajski Minor Hotels

Portorož , 12. 02. 2026 19.21 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Jaka Vran
Hotel Palace

Eden najbolj prestižnih hotelov pri nas, Palace Portorož, ki je vse od obnove leta 2008 deloval pod blagovno znamko Kempinski, dobiva novega upravljalca. Potem ko so lastniki konec lanskega leta napovedali prekinitev pogodbe z nemško hotelsko verigo, po naših informacijah zdaj podpisujejo novo pogodbo o upravljanju. Ponos portoroškega turizma postaja del tajske verige Minor Hotels.

Novica o tem, da najstarejši in najbolj ugleden portoroški hotel ne bo več del verige Kempinski, je sredi decembra presenetila tako celoten turistični sektor kot tudi širšo javnost.

Mattej Valenčič iz Luxury Slovenia pojasnjuje: "Kempinski je uveljavljena veriga in verjamem, da smo se navadili nanjo, jo spoznali in nam je bila blizu vrsto let."

Po 17 letih se je v začetku leta zgodba zaključila.

Hotel Palace
Hotel Palace
FOTO: Shutterstock

Ko je sredi januarja nastopilo redno zimsko zaprtje, so s hotela sneli vse, kar ga je povezovalo z verigo Kempinski.

A kot kaže, bo hotel kmalu dobil novega upravljalca. Po naših informacijah so že od torka na obali predstavniki verige Minor Hotels, danes zvečer oziroma najkasneje jutri naj bi z lastniki – srbsko MK Group – podpisali novo večletno pogodbo.

Maja Uran Maravič iz Fakultete za turistične študije Turistica: "Minor Hotels je znamka, ki je v vzponu, ima velike ambicije v Evropi in upam, da se bodo te ambicije prenesle tudi na našo destinacijo."

Sogovornika se strinjata, da je v tem trenutku težko napovedati, ali je to korak naprej ali nazaj, vsaka hotelska veriga prinaša pluse in minuse.

Valenčič: "Pravzaprav je težko napovedovati prihodnost, vendar je veriga, ki prihaja v Portorož, močna, v Evropi je relativno razširjena in kot vsaka veriga tudi ta prinaša kupce."

Pomembno je, da se ohrani kontinuiteta turizma na najvišji ravni, še dodajata, čeprav bo hotel nekaj časa brez mednarodne verige. Neuradno smo izvedeli, da bo hotel ob spomladanskem odprtju še nekaj časa deloval samostojno, nato pa ga bodo najkasneje do prihodnje sezone pripravili na blagovno znamko nove hotelske verige. Minor Hotels je sicer tajska hotelska veriga, ki ima v lasti več blagovnih znamk, portoroški hotel naj bi spadal v butično kategorijo Collection.

kempinski portorož

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
12. 02. 2026 21.16
Pred leti sem prijatelju na dopustu na Tajskem dejal, da bo prišel čas, ko bodo Azijci hodili v Evropo na seks turizem. In smo tam.
Odgovori
0 0
Še89sekund
12. 02. 2026 20.48
Pametni zapuščajo socializem.
Odgovori
+2
3 1
Veščec
12. 02. 2026 20.27
evo,spet desant tajk na slo obalo,pa to
Odgovori
+1
1 0
