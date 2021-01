Zanemarjanje in surovo ravnanje v zavodu Kengurujčki: vložili obtožnico

Ljubljansko tožilstvo je vložilo obtožnico zaradi dogajanja v ljubljanskem zavodu Kengurujčki, piše Dnevnik. Kot so za medij povedali na ljubljanskem okrožnem sodišču, so vložili obtožnico zoper fizično osebo, in sicer zaradi več kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Na odgovor tožilstva sami še čakamo.

Posnetki spornega dogajanja v zavodu, kjer so varovali predšolske otroke, so v javnosti zakrožili na začetku oktobra 2018. Primer je sprožil številna vprašanja o primernosti sistemske ureditve in nadzora, delovanje zavoda Kengurujčki pa je pod drobnogled vzelo tudi več inšpektoratov. Policisti so januarja kazensko ovadili 67-letno žensko zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja na škodo desetih otrok.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je osumljenka med 1. oktobrom 2017 in 28. septembrom 2018 v zavodu, kjer so varovali predšolske otroke, opravljala dela varuške, čeprav za tako delo ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe. Policija sumi tudi, da je pri svojem delu huje kršila svoje dolžnosti s tem, da je z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, na primer nanje vpila in jih žalila. Nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli. Če so otroci hrano zavračali, jih je hranila na silo.

Pri pripravi na počitek pa je po ugotovitvah kriminalistov za nekatere otroke uporabljala neetične in strokovno nesprejemljive načine in metode, na primer povijanje otrok v rjuho.