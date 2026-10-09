Ker filma niso uvrstili na FSF, ministrica odpovedala udeležbo

"Moja odločitev ni uperjena proti festivalu ali ustvarjalcem, ki bodo na njem sodelovali. Njihovo delo spoštujem in jim želim uspešen festival. Je pa izraz prepričanja, da kultura ne sme biti prostor ideološkega izključevanja, temveč prostor pluralnosti, kulturne raznolikosti in soočanja različnih pogledov," je ministrstvo za kulturo v sporočilu za javnost navedlo besede ministrice Ignacije Fridl Jarc.
Ministrica se je javno tudi vprašala, ali je mogoče poslanstvo osrednjega nacionalnega filmskega festivala omejiti zgolj na formalne kategorije in podeljevanje nagrad. Hkrati je dodala, da spoštuje avtonomijo festivalskih selektorjev in ne namerava posegati v njihove odločitve, a avtonomija po njenih navedbah ne izključuje odgovornosti za odprtost, raznovrstnost in širino programskih odločitev.
Kot je ob utemeljitvi svoje odločitve še zapisala ministrica, je film Exodus 1945: Naša kri v slovenskih kinematografih dosegel izjemen odziv, saj si ga je ogledalo več kot 32.000 gledalcev, kar je "ne glede na različna umetniška vrednotenja dosežek, ki ga ni mogoče prezreti".
"Film Exodus 1945: Naša kri govori o eni od najtemnejših in najbolj bolečih plati slovenske zgodovine. Tudi ta je del naše skupne preteklosti. Dolžni smo jo poznati, raziskovati, o njej govoriti in jo prikazovati. Tudi skozi umetnost," še meni ministrica za kulturo.
Poslanstvo Festivala slovenskega filma v Portorožu, ki se začne v torek, pa je po njenih navedbah predstavljati raznovrstnost slovenskega filmskega ustvarjanja in omogočati srečevanje različnih avtorskih poetik, izrazov in zgodb. "Neuvrstitev filma, ki je dosegel tolikšno občinstvo in odprl tako pomembno zgodovinsko temo, upravičeno spodbuja k razmisleku o širini in vključujočnosti našega osrednjega nacionalnega filmskega festivala," je še dodala.
Pojasnila organizatorjev FSF
Pri Festivalu slovenskega filma v Portorožu so za STA pojasnili okoliščine odločitve in postopek oblikovanja festivalskega programa. Kot so izpostavili, film ni bil vsebinsko ocenjen, zato njegova neuvrstitev ne predstavlja presoje njegove umetniške kakovosti, tematike ali idejnega sporočila, pač pa je bil film prijavljen kot srednjemetražni igrani film, veljavni festivalski pravilnik pa ne predvideva posebnih nagrad za srednjemetražni igrani film.
Ob tem so dodali, da Festival slovenskega filma Portorož ostaja prostor predstavljanja raznolike slovenske filmske ustvarjalnosti, odprtega dialoga in spoštovanja različnih avtorskih pogledov, pri oblikovanju programa pa si prizadevajo za transparentno in dosledno uporabo pravil in postopkov, ki veljajo za vse prijavitelje.
Kot so še pojasnili, se vsi filmi na festival prijavljajo v tekmovalni program, prijavljena dela, ki izpolnjujejo pogoje za obravnavo v posamezni tekmovalni kategoriji, pa oceni selekcijska komisija. Filmi, ki dosežejo zahtevano število točk, se uvrstijo v tekmovalni program, določeno število preostalih ustrezno ocenjenih filmov pa v pregledni program.
Film Exodus 1945: Naša kri je bil prijavljen kot srednjemetražni igrani film v dolžini 60 minut. Veljavni festivalski pravilnik v 24. členu določa kategorije nagrad vesna, pri čemer med igranimi filmi predvideva nagrade za celovečerne filme in vesno za najboljši kratki igrani film, ne pa tudi posebne nagrade za srednjemetražni igrani film.
"V skladu z načinom izvajanja selekcijskega postopka na letošnjem festivalu film zato ni bil vključen v vsebinsko ocenjevanje selekcijske komisije. Ker je uvrstitev v pregledni program vezana na predhodno ocenjevanje prijavljenih del, film posledično ni bil uvrščen niti v pregledni program," so še pojasnili in dodali, da je bil producent o neuvrstitvi filma in razlogih zanjo obveščen 28. avgusta, na obvestilo se ni odzval, prav tako ni podal ugovora ali zaprosil za dodatna pojasnila.
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