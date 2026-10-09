Ker filma niso uvrstili na FSF, ministrica odpovedala udeležbo

"Moja odločitev ni uperjena proti festivalu ali ustvarjalcem, ki bodo na njem sodelovali. Njihovo delo spoštujem in jim želim uspešen festival. Je pa izraz prepričanja, da kultura ne sme biti prostor ideološkega izključevanja, temveč prostor pluralnosti, kulturne raznolikosti in soočanja različnih pogledov," je ministrstvo za kulturo v sporočilu za javnost navedlo besede ministrice Ignacije Fridl Jarc.

Ministrica se je javno tudi vprašala, ali je mogoče poslanstvo osrednjega nacionalnega filmskega festivala omejiti zgolj na formalne kategorije in podeljevanje nagrad. Hkrati je dodala, da spoštuje avtonomijo festivalskih selektorjev in ne namerava posegati v njihove odločitve, a avtonomija po njenih navedbah ne izključuje odgovornosti za odprtost, raznovrstnost in širino programskih odločitev.

Kot je ob utemeljitvi svoje odločitve še zapisala ministrica, je film Exodus 1945: Naša kri v slovenskih kinematografih dosegel izjemen odziv, saj si ga je ogledalo več kot 32.000 gledalcev, kar je "ne glede na različna umetniška vrednotenja dosežek, ki ga ni mogoče prezreti".

"Film Exodus 1945: Naša kri govori o eni od najtemnejših in najbolj bolečih plati slovenske zgodovine. Tudi ta je del naše skupne preteklosti. Dolžni smo jo poznati, raziskovati, o njej govoriti in jo prikazovati. Tudi skozi umetnost," še meni ministrica za kulturo.