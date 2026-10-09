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Slovenija

Ker filma niso uvrstili na FSF, ministrica odpovedala udeležbo

Ljubljana/Portorož, 09. 10. 2026 16.28 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
STA K.H.
Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zaradi neuvrstitve filma Exodus 1945: Naša kri v festivalski program letošnjega Festivala slovenskega filma v Portorožu odpovedala udeležbo na odprtju festivala. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi svoje dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program.

"Moja odločitev ni uperjena proti festivalu ali ustvarjalcem, ki bodo na njem sodelovali. Njihovo delo spoštujem in jim želim uspešen festival. Je pa izraz prepričanja, da kultura ne sme biti prostor ideološkega izključevanja, temveč prostor pluralnosti, kulturne raznolikosti in soočanja različnih pogledov," je ministrstvo za kulturo v sporočilu za javnost navedlo besede ministrice Ignacije Fridl Jarc.

Ministrica se je javno tudi vprašala, ali je mogoče poslanstvo osrednjega nacionalnega filmskega festivala omejiti zgolj na formalne kategorije in podeljevanje nagrad. Hkrati je dodala, da spoštuje avtonomijo festivalskih selektorjev in ne namerava posegati v njihove odločitve, a avtonomija po njenih navedbah ne izključuje odgovornosti za odprtost, raznovrstnost in širino programskih odločitev.

Kot je ob utemeljitvi svoje odločitve še zapisala ministrica, je film Exodus 1945: Naša kri v slovenskih kinematografih dosegel izjemen odziv, saj si ga je ogledalo več kot 32.000 gledalcev, kar je "ne glede na različna umetniška vrednotenja dosežek, ki ga ni mogoče prezreti".

"Film Exodus 1945: Naša kri govori o eni od najtemnejših in najbolj bolečih plati slovenske zgodovine. Tudi ta je del naše skupne preteklosti. Dolžni smo jo poznati, raziskovati, o njej govoriti in jo prikazovati. Tudi skozi umetnost," še meni ministrica za kulturo.

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Poslanstvo Festivala slovenskega filma v Portorožu, ki se začne v torek, pa je po njenih navedbah predstavljati raznovrstnost slovenskega filmskega ustvarjanja in omogočati srečevanje različnih avtorskih poetik, izrazov in zgodb. "Neuvrstitev filma, ki je dosegel tolikšno občinstvo in odprl tako pomembno zgodovinsko temo, upravičeno spodbuja k razmisleku o širini in vključujočnosti našega osrednjega nacionalnega filmskega festivala," je še dodala.

Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo
Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo
FOTO: Bobo

Pojasnila organizatorjev FSF

Pri Festivalu slovenskega filma v Portorožu so za STA pojasnili okoliščine odločitve in postopek oblikovanja festivalskega programa. Kot so izpostavili, film ni bil vsebinsko ocenjen, zato njegova neuvrstitev ne predstavlja presoje njegove umetniške kakovosti, tematike ali idejnega sporočila, pač pa je bil film prijavljen kot srednjemetražni igrani film, veljavni festivalski pravilnik pa ne predvideva posebnih nagrad za srednjemetražni igrani film.

Ob tem so dodali, da Festival slovenskega filma Portorož ostaja prostor predstavljanja raznolike slovenske filmske ustvarjalnosti, odprtega dialoga in spoštovanja različnih avtorskih pogledov, pri oblikovanju programa pa si prizadevajo za transparentno in dosledno uporabo pravil in postopkov, ki veljajo za vse prijavitelje.

Kot so še pojasnili, se vsi filmi na festival prijavljajo v tekmovalni program, prijavljena dela, ki izpolnjujejo pogoje za obravnavo v posamezni tekmovalni kategoriji, pa oceni selekcijska komisija. Filmi, ki dosežejo zahtevano število točk, se uvrstijo v tekmovalni program, določeno število preostalih ustrezno ocenjenih filmov pa v pregledni program.

Film Exodus 1945: Naša kri je bil prijavljen kot srednjemetražni igrani film v dolžini 60 minut. Veljavni festivalski pravilnik v 24. členu določa kategorije nagrad vesna, pri čemer med igranimi filmi predvideva nagrade za celovečerne filme in vesno za najboljši kratki igrani film, ne pa tudi posebne nagrade za srednjemetražni igrani film.

"V skladu z načinom izvajanja selekcijskega postopka na letošnjem festivalu film zato ni bil vključen v vsebinsko ocenjevanje selekcijske komisije. Ker je uvrstitev v pregledni program vezana na predhodno ocenjevanje prijavljenih del, film posledično ni bil uvrščen niti v pregledni program," so še pojasnili in dodali, da je bil producent o neuvrstitvi filma in razlogih zanjo obveščen 28. avgusta, na obvestilo se ni odzval, prav tako ni podal ugovora ali zaprosil za dodatna pojasnila.

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KOMENTARJI20

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
09. 10. 2026 17.52
Meni pa se ne zdi veliko, če si je film ogledalo le 32K ljudi. To je vendar le 1.52% prebivalstva Slovenije.
Odgovori
0 0
Jožajoža
09. 10. 2026 17.50
Super .janšusti so osovraženi manjšina v sloveniji
Odgovori
+1
1 0
Cupko
09. 10. 2026 17.50
Ji šef ne pusti priti na festival
Odgovori
+1
1 0
Mikl
09. 10. 2026 17.46
Rdeča primorska ... kaj drugega ni bilo moč pričakovati.
Odgovori
-2
1 3
GaraS
09. 10. 2026 17.39
28. avgusta je bil producent obveščen in nič ugovora. Danes pa smo v mesecu oktobru..in šele zdaj rompompom.Kaj je šel mogoče? k ministrici in ona protestno preklicala udeležbo?
Odgovori
+7
8 1
zvoneti
09. 10. 2026 17.37
Spet smo pri domobrancih in partizanih. Greznica na vseh nivojih te vlade.
Odgovori
+8
10 2
Rothschild1
09. 10. 2026 17.35
Ministrica je naredila pravo potezo. Ce Festival zeli locevati filme glede ideologije, naj to pocne. Svobodna volja. Samo ne potem jokati, da za taksno delovanje niso prejeli drzavna sredstva. Jih pac ne zasluzijo.
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-7
5 12
WOKEPROPAGANDA
09. 10. 2026 17.29
Zopet domobranci in leto 45!
Odgovori
+2
10 8
Trikrat cepljen
09. 10. 2026 17.28
Najdi na netu, pa ti bo jasno : Stane Dolanc - Komunisti će biti zauvek na vlasti
Odgovori
+5
7 2
luckyss.1
09. 10. 2026 17.27
Levičarska mafija
Odgovori
-1
7 8
DK48
09. 10. 2026 17.18
Če bi bil partizanski,bi bil sprejet.
Odgovori
-4
11 15
kunccix
09. 10. 2026 17.18
Noro, sedaj vidimo, kdo sestavlja to vlado! Sami “pametnjakoviči” iz desne strani, ki so užaljeni in maščevalni za vsako stvar, čeprav je neupravičeno
Odgovori
+8
19 11
NaravnaInteligenca
09. 10. 2026 17.14
Draga ministrica Četudi se vam film dopade še ne pomeni, da je presežek umetnosti! Veste ministrica za kulturo bi morala vedeti, da ni vsaka slika cvetlic avtomatsko umetniško delo, zato ker je vam to cvetje všeč!
Odgovori
+9
17 8
Rdečimesečnik
09. 10. 2026 17.14
Pravilno film je res dobro posnet
Odgovori
-10
6 16
tincoop
09. 10. 2026 17.11
Nehajte se poveličevanjem domobranstva, krvi iz njihovih rok ne boste nikoli spravi.
Odgovori
+16
27 11
mali.mato
09. 10. 2026 17.01
Pravilno. Ta leva ideologija se je razširila popolnoma v vse pore naše družbe.
Odgovori
-8
16 24
NaravnaInteligenca
09. 10. 2026 17.15
Kaj pa ima leva ideologija s slabo igro in režijo???
Odgovori
+4
11 7
NaravnaInteligenca
09. 10. 2026 17.18
Ideologija je pravzaprav edini razlog za tolikšen ogled tega filma, ker je janez pohvalil film je čreda navalila v kina!
Odgovori
+6
12 6
Mikl
09. 10. 2026 17.48
Očitno nisi videla filma
Odgovori
0 0
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