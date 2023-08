Ker ima narava vedno prav, je treba z njo znati sodelovati

Če smo še v bližnji preteklosti na pojem varstva okolja gledali predvsem z vidika onesnaževanja, ga danes obravnavamo bistveno širše. Onesnaževanje naravnih virov, ravnanje z odpadki, podnebne spremembe in njihove posledice, upravljanje s populacijami prostoživečih živali... vse to so zgolj nekatera področja, ki sodijo v kontekst varovanja okolja. V času, ko se povečuje tudi politična vrednost varovanja okolja je še posebej pomembno, da odzivi družbe na številne okoljske izzive temeljijo na znanju in stroki.

Živimo v času, ko skrb za okolje postaja vse pomembnejša, zato potrebujemo tudi nove poklice in strokovnjake, ki bodo temu kos. Diplomski in magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije ponujata prava znanja za to. Ker je področje naravovarstva in okoljevarstva zelo široko, sta študijska programa interdisciplinarna in praktično naravnana. Poglobljeno razumevanje okoljskih sistemov, ekotehnologij in trajnostnih pristopov so znanja, ki jih študentje pridobijo.

Preveč odpadkov, premalo energije, omejeni naravni viri

Odpadkov je preveč, energije je premalo, naravni viri so omejeni, kaj se dogaja z našim podnebjem, vremenom, kam s komunalnim blatom in nevarnimi kemikalijami, kako čistimo odpadno vodo, kako ščitimo biotsko pestrost, kaj je v resnici bio, eko in trajnostno?

Strokovne odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja daje študij na Fakulteti za varstvo okolja. Okoljski problemi so se lokalno in globalno tako nakopičili, da nujno potrebujemo znanje za njihovo ustrezno reševanje. Hkrati so tako raznovrstni in mnogoteri, da zahtevajo interdisciplinarno obravnavo. In ravno to je odlika študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije, ki študentu ponudi temeljna okoljevarstvena in naravovarstvena znanja, ter nadgradnjo s terenskimi izkušnjami, s poznavanjem strokovnih računalniških programov, vodenja projektov, okoljske zakonodaje, komunikacije in poslovnih kompetenc.