Diskriminacija pri izbiri osebnega zdravnika: pacientu zavrnili vpis

Tako se je moški z namenom, da jo ponovno izbere za svojo osebno zdravnico, napotil v njeno novo ambulanto, a so ga tam zavrnili. Pri tem so navedli, da prednost dajejo zavarovancem iz občin, ki so ustanoviteljice zdravstvenega doma.

V postopku ugotavljanja diskriminacije so iz zdravstvenega doma zagovorniku načela enakosti pojasnili, da ambulanta družinske medicine te konkretne zdravnice ni bila na novo odprta, ampak je zdravnica prišla v zavod namesto druge. Paciente zdravnice, ki je z delom v zavodu prenehala, so o spremembi obvestili in jih pozvali, naj se opredelijo pri novi zdravnici, ter jih pri tem obravnavali prednostno. Navedli so tudi, da so predlagatelja diskriminacije pri izbiri osebne zdravnice zavrnili zaradi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovanci osebnega zdravnika praviloma izberejo v občini stalnega ali začasnega bivališča zavarovanca.