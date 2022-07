Ker ni nosil maske v avtu, prejel globo, država mu mora povrniti znesek

Globa mu je bila izrečena na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki ne določa prekrška za kršitve, kar pomeni, da tudi izdana globa krši načelo zakonitosti, so navedli. Po njihovi oceni je bilo glob, ki so bile izdane na podlagi neustrezne pravne podlage, v dveh letih ogromno.

Čeprav sta tožilstvo in sodišče prepoznala, da je država s kaznovanjem na podlagi 39. člena ZNB ravnala narobe, pa mora vsak, ki je bil tako oglobljen, sam vložiti izredno pravno sredstvo, da bi dobil povrnjen znesek.

"Nujno je, da se s pravom neskladno stanje uredi s sistemskim ukrepom in prepreči neenakopravno obravnavo kaznovanih. Ni smiselno, da mora vsak vložiti izredno pravno sredstvo, saj nekateri za to nimajo znanja ali sredstev, hkrati pa s tem dodatno obremenjujemo sodišča. Država mora zagotoviti stanje, ki bo upoštevalo načelo zakonitosti, delovanje pravne države ter varovanje človekovih pravic in svoboščin," so še dodali.