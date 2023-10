Pozabljeni prebivalci Strug nameravajo protestno zapreti cesto

Poročali smo že o prizadevanjih prebivalcev naselja Struge, ki so jim poplave praktično vzele domove in jih razselile. Nekaj časa so nestrpno čakali na sanacijo, ki jim je bila tudi obljubljena, vendar do sprememb ni prišlo. Odločili so se ukrepati, poslali pismo tako medijem kot oblastem ter zahtevali sanacijo svojih hiš in upali na najboljše.

Zdaj pa so se zopet obrnili na nas, saj so še enkrat, kot pravijo, naleteli na gluha ušesa. Minilo je več kot deset dni od njihove zahteve, da se začne reševati naselje oziroma da se vsaj sestanejo z odgovornimi institucijami. "Na glas moramo povedati, da ne moremo verjeti, da se nam kaj takega dogaja, da nismo vredni niti tega, da se naše stanje ne zazna kot nujno, in da nismo vredni niti tega, da nas odgovorni pokličejo in se sestanejo z nami na samem kraju vodne katastrofe," so nam sporočili ogorčeni prebivalci. "Kljub zagotovilom občine Luče, da nam lahko uredijo ustrezen vodovod do naših hiš, slednjega ni mogoče urediti, ker bi bilo potrebno sanirati in naše hiše statično zabetonirati."